رسميًا ..نادي قطر يعلن تعاقده مع بدر بانون لمدة موسمين

أعلن النادي القطري، اليوم الأحد، عن تعاقد المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، لمدة موسمين.

أشارت تقارير صحفية مختلفة إلى انتقال بانون لنادي قطر مقابل 2.5 مليون دولار و 500 ألف دولار كمكافآت.

ونشر الحساب الرسمي لنادي قطر مقطع فيديو لبدر بانون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للإعلان عن اندماجه رسمياً في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الحساب الرسمي لنادي قطر أن بدر بانون سينضم لصفوفهم حتى عام 2024.

وكان بدر بانون قد ابتعد عن المشاركة مع الأهلي لفترة طويلة، بسبب شكواه من تداعيات عدوى فيروس كورونا، التي تعرض لها مع المنتخب المغربي، قبل أن يعود مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية.

وظهر بانون (28 عاما) للأهلي في 12 مباراة بجميع المسابقات.

ويواجه الأهلي فاركو الثلاثاء المقبل 2 أغسطس في الدوري الممتاز. في الجولة الثامنة والعشرين.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساءً يوم الثلاثاء 2 أغسطس.

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.

سلطان بدر بنون قطراوي 👑🤩# قطر_كينغ 💛🖤 pic.twitter.com/J2zNNmsjdA

– قطر | نادي قطر الرياضي (QatarSportClub) 31 يوليو 2022