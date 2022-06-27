رسميًا هبوط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي

حُسمت مباراة فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم ونظيره من الشباب بالتعادل السلبي، في اليوم الأخير من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يسجل الفريقان أي أهداف طوال المباراة، بعد استحواذ شبه متساوٍ من الجانبين، وأهدر الفريقان العديد من الفرص، خاصة الأهلي جدة، الذي حاول مرارًا وتكرارًا في وقت متأخر من المباراة تفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى السعودي. .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي جدة إلى 32 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر في الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع الشباب رصيده إلى 55 نقطة ليحتل المركز الرابع.

وبهذه النتيجة، هبط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودية للمرة الأولى في تاريخه.