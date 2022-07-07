رسميًا.. هدف الأهلي “موليكا” ينتقل إلى بشكتاش التركي

وقع نادي بشيكتاش التركي رسميا المهاجم الكونغولي الدولي جاكسون موليكا من ستاندار لييج.

أعلن النادي التركي عن توقيع موليكا رسميًا عقدًا للانضمام إلى النادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

كشف نادي بشيكتاش عن تفاصيل العقد مع موليكا، مؤكدا إتمام الصفقة رسميًا مقابل 3 ملايين و 350 ألف يورو، بالإضافة إلى حصول اللاعب على راتب سنوي قدره مليون يورو اعتبارًا من الموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن موليكا كان على وشك الانتقال إلى بيرنلي بإنجلترا من قبل، لكن تصريح العمل أوقف الصفقة.

ولعب موليكا على سبيل الإعارة في صفوف قاسم باشا التركي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي وتألق في صفوفهم وأحرز 12 هدفا في 14 مباراة بالدوري التركي.

وربطت تقارير إعلامية سابقًا بين موليكا والنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن اللاعب فضل الذهاب للتجربة الاحترافية الأوروبية.