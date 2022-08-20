رسم بياني تقريبي لهطول الأمطار خلال ذي الحجة ومحرم

نشر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني رسمًا بيانيًا يوضح هطول الأمطار على المملكة والخليج خلال الوضع الممطر الصيفي الحالي.

مخطط المطر التقريبي

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه على تويتر “رسم بياني تقريبي للأمطار التي تهطل على المملكة والخليج صيفاً – القيد – حالة الصيف من نهاية شهر ذي الحجة 1444 حتى 21 محرم 1444 هـ لعام 2022 م “.

وأوضح أنه اجتهاد شخصي من جانبه، حيث يمثل الرسم اللون وبيئته، ويصنف شدة المطر إلى خفته بـ 5 ألوان، من الأعلى إلى الأدنى.

تحطيم سجلات الطقس

جدير بالذكر أن رئيس لجنة ال المناخية وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند كشف في وقت سابق عن أن موسم الأمطار الصيفي Tropic 22 حطم الأرقام القياسية للمناخ المسجلة لأكثر من 50 عاما.

وقال المسند في تغريدة له على تويتر “حالة Tropic 22 المذهلة، أمطار الصيف، حطمت الأرقام القياسية للمناخ المسجلة منذ أكثر من 50 عامًا”.

وأضاف أن حالة الأمطار تجاوزت أيضا في امتدادها الزمني واتساعها الجغرافي وشدة هطول أمطارها اليومية ما سجلته كتب التاريخ خلال القرنين الماضيين من أمطار الصيف.