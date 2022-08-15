رسوم الاراضي البيضاء وشروط التطبيق أو الإعفاء ،أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية مشروع الأرض البيضاء والذي يتضمن إنشاء مساكن سكنية خاصة للإسكان أو الإيجار بعيدًا عن الاستخدام التجاري أو الصناعي ، وقد وضعت الوزارة شرطًا للحصول على التطبيق او الإعفاء من السكن داخل الراضي البيضاء ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ما هي الارض البيضاء

الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية هي أراضي للمواطنين السعوديين، وقد تم تخصيصها للاستخدام السكني فقط، ويتم ذلك عن طريق بناء المساكن سواء للتمليك أو للإيجار. هي أراضي سكنية ولا يمكن استخدامها في مجال الصناعة أو التجارة أو الشركات، لأنها مخصصة للسكن فقط ولأنها تقع في أماكن سكنية، يهدف مشروع وايت لاند لاستيعاب النمو العمراني والأنشطة العمرانية في فترة معينة من زمن.

رسوم الأرض البيضاء

تبلغ رسوم الأراضي البيضاء 2.5٪ من قيمة الأرض، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية. الخدمات المتوفرة في المنطقة والمرافق العامة والمحددات الأخرى، وقد تمت الموافقة على هذه الرسوم على الأراضي غير المبنية التي من المقرر بناؤها في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن الدفع خلال المرحلة الأولى من عملية البناء، لتجنب التعرض إلى مخالفة قانونية قد ترقى إلى إزالة المبنى لعدم إتمام معاملات التنازل المالي عن الأرض.

إحتساب رسوم الأرض البيضاء 1444

لحساب رسوم الأرض البيضاء والتي تقدر بـ 2.5٪ من قيمة الأرض نعطي مثالاً لأرض مساحتها 1000 متر مربع بينما سعر المتر المربع للأرض 100 ريال سعودي، أي أن سعر الأرض يقدر بـ 100 ألف ريال سعودي، ومن خلال المعادلة التالية يمكن معرفة قيمة الأرض بضرب 100.000 × 2.5٪ = 2500 ريال سعودي، وبالتالي يجب أن تكون هذه القيمة قبل البدء في عملية البناء، مع العلم أن هذا السعر هو سعر توضيحي من خلال المعادلة التالية، أما بالنسبة للسعر الحقيقي فيتم تحديده من قبل الهيئة العامة للعقار بالدولة في المملكة العربية السعودية والتي تقدر سعر الأرض بناءً على منطقتها.

الموعد النهائي لدفع رسوم الأراضي البيضاء

حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية موعدًا لتنفيذ سداد رسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تصل المدة إلى عامين، علمًا بأن الاتفاقية أبرمت منذ عام 1444 هـ. يرفق ما يلي بتاريخ سداد رسوم الأراضي البيضاء في مختلف مدن المملكة

جدة تاريخ الدفع ما بين 23/7/1444 هـ وحتى تاريخ 22/7/1443 هـ.

الرياض تاريخ الدفع ما بين 1/7/1444 هـ وحتى 29/6/1443 هـ.

المنطقة الشرقية تاريخ الدفع ما بين 23/3/1444 هـ وحتى 22/3/1443 هـ.

مكة المكرمة تاريخ الدفع ما بين 21/8/1444 هـ وحتى 20/8/1443 هـ.

مراحل تطبيق رسوم الأرض البيضاء 1444

تم تحديد مراحل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية، وهذه المراحل الخاصة بدفع الرسوم على جميع الأراضي السعودية هي كما يلي

المرحلة الأولى تبدأ المرحلة الأولى في أراضي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر حسب النطاق العمراني الذي تحدده الوزارة.

المرحلة الثانية وتستهدف المرحلة الثانية الأراضي المملوكة لشخص واحد، بمساحة تزيد عن 10.000 متر مربع، وبها مخطط معتمد من الوزارة.

المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة تستهدف الأفراد الذين يمتلكون أراضي بمساحة 5000 متر مربع ولديهم مخطط معتمد من الوزارة.

المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة وتستهدف الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10،000 متر مربع وتقع في مدينة واحدة.

شروط فرض رسوم الأرض البيضاء 1444

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الشروط المفروضة على رسوم الأرض البيضاء لعام 1444 هـ، بهدف تقييم الأرض و مع العلم برسومها. هذه الشروط هي كما يلي

أن لا يكون للأرض أي أعمال إنشائية وأن تخلو من أي بناء.

يجب أن تكون الأرض داخل حدود المنطقة الحضرية.

إذا كانت الأرض في منطقة أخرى، يتم إعادة تقييم الأرض.

أن تكون الأرض مخصصة لغرض السكن أو السكن التجاري.

أن تكون الأرض ضمن الأراضي الخاضعة لرسوم حسب المرحلة.

حالات الإعفاء من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء

هناك عدد من الحالات التي يتوفر فيها الإعفاء من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وهذه الحالات هي كالتالي

إذا لم يتم استيفاء الشروط بالكامل، فسيتم فرض الرسوم.

إذا كان هناك اعتراض على المالك للتصرف بهذه الأرض.

في حالة وجود معوقات تمنع إصدار رخصة بناء على الأرض.

أن يتم البناء على الأرض خلال عام من تاريخ صدور القرار لمنح الفرد مهلة سنة لإكمال البناء.

الهدف من نظام رسوم الأراضي البيضاء

قررت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، فرض الضرائب على الأراضي البيضاء وإجراءات دفع الرسوم ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكرها على النحو التالي

تخفيض نسبة احتكار الأراضي في السعودية.

زيادة الطلب والعرض على أراضي البناء وإقامة مشاريع مختلفة في المملكة العربية السعودية لمواكبة الطلب المتزايد على الأراضي.

تخفيض سعر الاراضي السكنية في السعودية وعدم المبالغة في السعر.

توفير المناخ المناسب والعادل لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية لتمكينهم من تملك الأرض والبناء عليها.

المدن المستهدفة لرسوم الأراضي البيضاء

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية المدن المستهدفة لرسوم الأراضي البيضاء وهي كالتالي

الرياض.

جدة.

المنطقة الشرقية.

مكة المكرمة.

اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

تحتوي اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء على 18 مادة أساسية من خلال اللائحة التنفيذية يمكن من خلالها معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالأراضي البيضاء. العمل على تنفيذه رسمياً اعتباراً من 26/9/1437 م وحتى تاريخه سارية المفعول حيث يتم تحديد رسوم الأرض بناء على قيمتها وعلى معايير أخرى تخضع لتقدير سعر الأرض.

رسوم الاراضي البيضاء وشروط التطبيق أو الإعفاء ، حيث تعد الأراضي البيضاء داخل المملكة السعودية هي أراضي مختصة للمواطنين السعوديين ، وقد تم شرطها للاستخدام السكني فقط ، ويتم ذلك عن طريق بناء المساكن سواء للتمليك أو للإيجار ، وحالات الإعفاء من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.