رسوم الزيارة العائلية فِيْ السَعُودِيْة 2022 لأول مرة وشُروطْ الحصول على تأشيرة والأوراق المطلوبة

رسوم الزيارة العائلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 2022 لأول مرة وشُروطْ الحصول على التأشيرة من أكثر المواضيع المرغوبة من قبل عدد كبير من الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة العربية السَعُودِيْة والمقيمين فِيْها، ويريد عدد كبير من الناس ذلك زيارة أحد أقاربهم وقضاء الوقت معهم فِيْ المملكة أو أداء مناسك الحج أو العمرة، لذلك سمحت وزارة الخارجية للمواطنين بالحصول على تأشيرة زيارة عائلية، وتختلف قيمة الرسوم حسب المدة التي انقضت من قبل الأسرة، و هناك بعض الشُروطْ التي يجب التحقق منها قبل التقديم لقبول طلب التأشيرة، سنزودك من خلال موقعنا المتميز بجميع التفاصيل المتعلقة بتأشيرة الزيارة العائلية.

كَمْ تبلغ رسوم الزيارة العائلية فِيْ السَعُودِيْة 2022

تختلف رسوم الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ القيمة من سنة إلى أخرى، وترغب الحكومة السَعُودِيْة فِيْ تطوير المملكة فِيْ ضوء رؤيتها المستقبلية لعام 2030. لذلك أوضحت وزارة الخارجية قيمة الأسرة رسوم الزيارة وهِيْ

تبلغ قيمة رسوم الزيارة العائلية لأول مرة إلى المملكة العربية السَعُودِيْة لمدة 6 أشهر 3000 ريال سعودي لكل تأشيرة.

رسوم الزيارة العائلية 5000 ريال سعودي لمدة عام.

قيمة رسوم الزيارة العائلية لمدة 14 يوم أو 30 يوم أو 3 أشهر 300 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة سنتين 6000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية 2022

يجب تقديم بعض المستندات والأوراق عند الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، وهِيْ

نسخة من شهادة ميلاد مقدم الطلب.

نسخة من بطاقة الإقامة لمقدم الطلب.

بيان بأسماء القادمين للزيارة العائلية.

نسخة من جواز سفر الوالدين ومقدم الطلب.

خطاب معتمد ومختوم من جهة العمل يوضح مبلغ الراتب الشهري لمقدم الطلب.

نسخة من شهادة ميلاد الأبناء.

إحضار صورة من عقد الزواج فِيْ حالة الزواج.

نسخة من شهادة التخرج للمتقدم وختمها بوزارة الخارجية السَعُودِيْة.

شُروطْ الحصول على تأشيرة زيارة عائلية 2022

يجب ة شُروطْ الحصول على تأشيرة زيارة عائلية وهِيْ

يجب أن تكون إقامة مقدم الطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية سارية المفعول وتمتد لمدة 6 أشهر على الأقل.

يجب تحديد مدة تأشيرة الزيارة من 14 يومًا إلى 3 أشهر.

يجب أن تكون التأشيرة من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الأخت، الزوجة، الزوجة، الأطفال).

دفع جميع رسوم تأشيرة الزيارة العائلية.

التقديم إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الخارجية السَعُودِيْة.

الفئات المسموح لها بالزيارة مع العائلة 2022

للحصول على تأشيرة زيارة عائلية يسمح بالدرجة الأولى من القرابة وهِيْ (الأب، الأم، الابن، الزوجة، الأخ، الأخت).