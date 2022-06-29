رسوم السحب من ATM فِيْ مصر.. قرارات”مهمة” للبنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري، الأربعاء، عدة قرارات تتعلق بالعمولات ورسوم التحويل والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.

أعلن بنك مصر فِيْ بيان أنه سيتم إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات لكافة خدمات التحويل البنكي التي تتم بالجنيه المصري عبر القنوات الإلكترونية (الإنترنت، المصرفِيْة عبر الهاتف المحمول وتطبيقات شبكة المدفوعات الفورية)، بالإضافة إلَّى زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي لكل معاملة من جهاز الصراف الآلي. إلَّى 4 آلاف جنيه.

وأشار فِيْ خطاب موجه إلَّى البنوك إلَّى أن ذلك يأتي فِيْ إطار التعليمات الصادرة فِيْ 15 مارس 2022 والدفاتر الدورية اللاحقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها لضمان استمرارية أعمال البنوك المختلفة. وأنشطة لتلبية الاحتياجات المصرفِيْة للعملاء.

وقال البنك المركزي المصري فِيْ بيانه، إن الإجراءات تأتي فِيْ ظل المتابعة المستمرة لسوق البنوك ومن أجل تقديم المزيد من الدعم والتسهِيْلات للمواطنين بهدف الاستفادة من المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية. من الطلب المتزايد من العملاء على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، وكذلك تحقيق توجهات البنك. يتحول البنك المركزي المصري والقطاع المصرفِيْ الحالي نحو مجتمع بلا نقود.

أوضح البنك المركزي المصري أنه فِيْما يتعلق بخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم تطبيق ما يلي إصدار محافظ إلكترونية مجانًا، وتطبيق سياسة التسعير التالية لنقل الخدمات للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، وإعفاء جميع العملاء من رسوم تحويل أول معاملة شهرية من أي محفظة هاتف محمول من أي محفظة هاتف محمول إلَّى أي محفظة هاتف محمول أخرى، وإعفاء جميع العملاء من رسوم التحويل للمعاملة الأولى شهريًا من أي محفظة هاتف محمول إلَّى أي محفظة هاتف محمول أخرى.

كشف البنك المركزي عَنّْ تحديد حد أقصى للتسعير يقدر بالجنيه لمعاملة واحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لمزود الخدمة نفسه (On-us)، وتحديد عمولة تحويل تقدر بـ بحد أقصى 0.5٪ من قيمة التحويل بما لا يتجاوز قيمته. مبلغ 10 (عشرة جنيهات) لكل معاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة محمولة وأي محفظة محمولة أخرى غير تابعة لمزود الخدمة نفسه (خارج الولايات المتحدة).

أكد البنك المركزي المصري أنه تم دفع جميع مصاريف إصدار البطاقات مسبقة الدفع للمواطنين، بشرط أن تكون هذه البطاقات غير تلامسية إذا بدأ البنك فِيْ إصدار هذا النوع من البطاقات.

وأضاف البنك المركزي، أن البنوك المقبولة التي لديها ترخيص للقبول الإلكتروني ملزمة بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع غير التلامسية الصادرة عَنّْ البنوك العاملة فِيْ جمهُورية مصر العربية وبدون إدخال كلمة المرور مع التزام البنك المُصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد رسوم التبادل للبنك المقبول خلال الفترة المذكورة أعلاه.

أشار البنك المركزي إلَّى التزام البنوك القابلات الحاصلة على ترخيص بقبول القبول الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) بإلغاء جميع الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهِيْة الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبين فِيْ تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني. عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) لأول مرة. مرة واحدة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، مع ضرورة الالتزام بتفعيل كود الاستجابة السريعة، وكذلك قبول بطاقات الدفع الوطنية “وهِيْ ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية. تشمل الرسوم المشار إليها أعلاه ما يلي

رسوم تفعيل الخدمة وتدفع مرة واحدة قبل بدء الخدمة.

المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المذكورة أعلاه.

نفقات الخدمات الإضافِيْة (إن وجدت)، بما فِيْ ذلك على سبيل المثال لا الحصر (خدمات الترميز – خدمات المدفوعات الدورية.

ثانياً بالنسبة لعمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي

الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي للبطاقات الصادرة عَنّْ البنوك الأخرى (معاملة غير رسمية) هُو 5 (خمسة جنيهات مصرية)، فقط جنيه مصري.

زيادة حد السحب النقدي لكل معاملة من أجهزة الصراف الآلي للبنوك الأخرى (خارج الولايات المتحدة) ليصبح 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه مصري).

فِيْ ضوء ما تقدم، من الضروري التنبيه فورًا للامتثال الكامل لما تقدم، مع ضرورة توعية عملائك بالقرارات المشار إليها أعلاه من خلال جميع قنوات الاتصال الممكنة للبنك الذي تتعامل معه، وخاصة القنوات الإلكترونية.