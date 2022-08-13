رسوم الطرق في السعودية حسب رد وزارة النقل السعودية 2022 ،تفرض الحومة السعودية رسوم عديدة على المسافرين والعابرين على الطرق السريعة وذلك بهدف تطوير البنية التحتية لهذه الطرق ،كما انها رسوم رمزية على المواطنين اذا ما قورنت مع الخدمات التي تقدمها وزارة النقل لهذه الطرق الجدير بالذكر أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ الى هذه اللحظة ولم يتم الإعلان الرسمي من قبل الحكومة بتطبيقه.

الطرق السريعة في السعودية

تقوم وزارة النقل السعودية بشكل دائم على التطوير والتحسين في كافة المرافق العامة في مدن المملكة العربية السعودية ،وتسائل الكثير من المواطنين ونشطاء السوشيال ميديا عن رسوم الطرق في السعودية وردود الوزارة الاخيرة بخصوص هذه القرارات كما قررت الوزارة أنه سيكون هناك إجراءات على بعض الطرق الرئيسية ومنها ما يلي:

طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة

طريق الرياض والطائف ومكة المكرمة

طريق الرياض ومدينة القصيم

طريق جدة والمدينة المنورة

طريق الدمام السريع والعاصمة الرياض

رسوم الطرق في السعودية حسب رد وزارة النقل السعودية 2022

ذكرت وسائل إعلامية سعودية في الاوقات الاخيرة خلال عام 2022م على فرض رسوم للطرق في السعودية بعد الرد من وزارة النقل على ذلك القرار التي سبق وأن نفت الخبر في عام 2020م ،القرار الذي أثار موجة من التفاعل والغضب في نفوس الجمهور السعودي ،كذلك ظهر مؤخرا مصدر من وزارة النقل يفيد بعدم صحة الاخبار المتداولة ويؤكد على أنها إشاعات خالية من الصحة.

هل تقوم السعودية بتطبيق رسوم على الطرق السريعة

سبق وان تحدثت وزارة النقل السعودية في سنوات سابقة بخصوص فرض رسوم على الطرق السريعة في المملكة وذلك خلال عام 2020م وتاكيدها أن القرار لم يطبق بعد وأنه قيد الدراسة ،كما انتشر الخبر في المدن السعودية خلال الايام الحالية بعد الاخبار التي تداولها الكثير من النشطاء والصحف السعودية بالتطبيق الفعلي للقرار وفي ذات الوقت ظهر مسؤولين من الوزارة وأكدوا على عدم صحة القرار.

رسوم الطرق في السعودية حسب رد وزارة النقل السعودية 2022 الجدير بالذكر أن الوزارة تحدثت في وقت سابق عن الاسباب التي جعلت القرار حيز الدراسة وهي التحسين والتطوير لهذه الطرق والمنشئات بالإضافة الى تحسين البنية التحتية والخدمات على الطرق السريعة.