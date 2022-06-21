رسوم تجديد الإقامة بالسعودية 1443 وشروط التجديد و الفئات المعفاة من الرسوم

تعتبر رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها كثيرًا طوال الوقت ، وذلك لأنها من الأمور المهمة التي تشغل اهتمام جميع الوافدين إلى المملكة العربية السعودية. المقيمين فيها سواء كانوا عاملين أو عائلاتهم ، حيث تختلف قيمة الإقامة على أراضي المملكة من شخص لآخر حسب المهن ووجهة العمل. التي ينتمي إليها الشخص ، والإقامة من الأمور الهامة والأساسية التي يجب الحصول عليها وتطبيقها عند وصولك إلى المملكة حتى تتمكن من المشي في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا المقال.

رسوم تجديد الاقامة بالمملكة العربية السعودية 1443

تختلف قيمة تجديد الإقامة في السعودية كل فترة زمنية ، والحكومة السعودية تعلن ذلك. لذلك نحرص دائمًا على تقديم رسوم تجديد الإقامة الجديدة وهي:

رسوم تجديد الإقامة للموظف 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للسائق الخاص لمدة سنة تقدر بـ 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة لعامل الخدمة المنزلية لمدة عام 600 ريال سعودي.

– رسوم تجديد إقامة عامل في شركة أو مؤسسة لمدة سنة تقدر بـ 600 ريال سعودي.

تقدر رسوم تجديد الإقامة لعامل الخدمة المنزلية بـ 600 ريال سعودي.

أما رسوم تجديد الإقامة لزوجة المواطن لمدة سنة 500 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للمرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا لمدة عام 500 ريال سعودي.

شروط تجديد الإقامة 1443

وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لقبول طلب تجديد الإقامة ، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يشترط ألا يكون جواز سفر مقدم الطلب ساري المفعول وقت التجديد.

يجب على مقدم الطلب دفع جميع رسوم تجديد تصريح الإقامة.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب تأمين طبي لقبول طلب تجديد الإقامة.

يجب على مقدم الطلب سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة لديه في دوائر المرور إن وجدت.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بصمة إصبع وصورة مسجلة في مكتب الجوازات.

المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية 1443

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها أثناء تجديد الإقامة ، والأوراق هي:

إحضار جواز سفر ساري المفعول.

إحضار تقرير صحي معتمد عن الحالة الصحية لمقدم الطلب وخالٍ من الأمراض المعدية والمزمنة ، ويشترط ألا يمر إصدار الشهادة الصحية 6 أشهر.

تقديم سجل جنائي خالي من السوابق الجنائية والقضايا والأحكام.

إحضار وثيقة تثبت قدرته الجسدية.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة 1443

وهناك بعض الفئات التي تُعفى من دفع رسوم تجديد الإقامة وهي كالتالي:

ولد في المملكة العربية السعودية.

الأشخاص الذين يعانون من اتحاد ميانمار.

أبناء زوجات المقيمين الذين يحملون الجنسية السعودية.

من لديهم تأشيرة خروج من المملكة.

الطلاب الذين حصلوا على تأشيرة دراسة من الخارج.

خطوات التحقق من صلاحية تصريح العمل

أولاً ، قم بالدخول إلى بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية ، واختيار خدمة مكتب العمل.

بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية ، واختيار خدمة مكتب العمل. ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات ، انقر على أيقونة خدمات تصريح العمل.

ثم سيُطلب منك إدخال رقم إقامتك.

ثم أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك في الجزء السفلي من الشاشة.

انقر فوق التحقق.

انتظر لحظة وسيتم تحميل جميع بيانات تصريح العمل.

عقوبة التأخير في تجديد الإقامة في السعودية

حددت الحكومة السعودية غرامة وغرامة لمن لم يجدد الإقامة في الموعد المحدد ، وبالتالي فرضت الجوازات غرامة تأخير تجديد الإقامة ، قيمة الغرامة هي:

وغرامة تأخير تجديد الإقامة لأول مرة تقدر بـ 500 ريال سعودي.

وغرامة تأخير تجديد الإقامة للمرة الثانية تقدر بـ 1000 ريال سعودي.

في حالة التأخر للمرة الثالثة ، قد يتم فرض عقوبة الترحيل بشكل دائم.

أنواع الإقامة في المملكة العربية السعودية

هناك نوعان من الإقامة في المملكة العربية السعودية ، ولكل نوع من هذه الأنواع خصائصه ورسومه. الأنواع هي:

إقامة محددة المدةيسمح هذا النوع من الإقامة للمغتربين بالحصول على إقامة مقابل رسم محدد قدره 100،000 ريال سعودي ، وهذه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنويًا. البقاء لأجل غير مسمىيمكنك الحصول على هذا النوع من الإقامة مرة واحدة ، والرسوم 800 ألف ريال سعودي.

ما هو التأخير المسموح به لتجديد الاقامة الجديدة

حددت إدارة الجوازات السعودية وأعلنت المدة المسموح بها لتجديد تصريح الإقامة ، وهي 3 أيام فقط من تاريخ انتهاء التصريح ، وبعد هذه الفترة يتم فرض غرامة وغرامات ، وهي: