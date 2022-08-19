رسوم جديدة على لوحات الدعاية والإعلان

نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم اللوحات الإعلانية والإعلانات الخاصة بتحصيل الفواتير. لمفهوم الدعاية والإعلان

رسوم اللوحات الاعلانية

نص القرار على ما يلي تُدفع رسوم اللوحات الإعلانية والإعلانية بالترتيب التالي

1- مبلغ لا يزيد عن (600) ريال في السنة عن كل متر مربع أو جزء منه للألواح المذكورة في الفقرات (1) و (3) و (4) و (5) و (8) و (9) و (10) و (11) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.

2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال في السنة عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات المذكورة في الفقرة (2) من المادة (1) من هذه القواعد.

معايير لكل معدل

3- يضع الوزير المختص – أو من في حكمه – معايير لتحديد مقدار كل واجب حسب نوع اللوحة وموقعها والتقنية المستخدمة ومدة الترخيص وغيرها من المعايير التي يقدرها في هذا الشأن، شريطة. بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًا، بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

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