رسوم دخول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية السياحية وخطوات الحصول على التصريح بالتفصيل

تعرف على رسوم الدخول إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تقع على ساحَلْ البحر الأحمر، وتغطي مساحة 173 كيلومترًا مربعًا وهِيْ من أهم المعالم السياحية والاستثمارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بعد المرحَلْة الأولية . بلغت تكلفة بناء المدينة 100 مليار دولار. تم بناء المدينة لتصبح واحدة من أكبر المدن الصناعية فِيْ الشرق الأوسط والتي تأسست عام 2005 تحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، وطورتها شركة إعمار سيتي وساهمت فِيْ تنفِيْذها وفِيْما يلي أهم المعلومات عن تكلفة دخول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مواعيد الزيارة، وكذلك كيفِيْة الحجز والحصول على إذن دخول.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

بدأ إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية فِيْ عام 2005 بعد أن أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز بدء المشروع، وبالتعاون مع البنك الوطني لتوفِيْر التمويل العقاري لمن يرغب فِيْ السكن فِيْ إسكان المدينة والمدينة. تتميز بطبيعتها الاقتصادية، فضلاً عن كونها ترفِيْهِيْة وسكنية، ولهذا فإن أحد أهدافها الإنشائية والتطويرية هُو توفِيْر السكن لأكثر من نصف مليون شخص بشكل مستمر، حيث تقع المدينة شمال جدة على ساحَلْ البحر الأحمر، وعلى بعد ساعات قليلة من مكة والمدينة، ويمكن الوصول إليها عن طريق ركوب قطار الحرمين.

كيفِيْة الحصول على تصريح زيارة مدينة الملك عبد الله

تبدأ المدينة وجميع المراكز الترفِيْهِيْة بداخلها فِيْ استقبال الزوار فِيْ الساعة 5 صباحًا، وتغلق جميع المقاهِيْ الساعة 11 مساءً، لذا لا يسمح بالدخول بعد ذلك الوقت، ويمكن الحصول على تصريح الزائر من خلال زيارة الموقع الرسمي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتقديم الطلب. طلب حجز قم بالزيارة، ثم انتظر الرسائل البريدية أو على رقم الهاتف المحمول للحصول على رمز الاستجابة السريعة الذي يجب مطابقته فِيْ حالة دخول المدينة.

تذاكر مدينة الملك عبدالله السياحية

تكلفة دخول مدينة الملك عبد الله مجانية لجميع الزوار، بينما يبقى الحصول على تصريح دخول هُو العامل الأهم، أما الخدمات داخل المدينة فتختلف أسعارها حسب نوع وجودة وموقع الخدمة المطلوبة. المدينة تضم مجموعة كبيرة من المساكن وكذلك المطاعم والمقاهِيْ، وكذلك الفنادق والمساحات الخضراء، كَمْا تمتلك المدينة أكبر ميناء فِيْ الشرق الأوسط، والذي بدأ فِيْ استقبال أكثر من نصف مليون حاويات منذ بداية بنائهم.