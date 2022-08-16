رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2022 ومهلة السداد ، قد سعى العديد من الأفراد الذي يسكنون داخل المملكة العربية السعودية ، وبالأخص من يتسائل حول قيمة الرسوم التي تتعلق بامكانية نقل الكفالة عبر النظام الجديد والتعرف على الوقت الخاص بمهلة السداد ، هم العاملين داخل المملكة ، وهي رسوم يتم دفعها مقابل نقل الكفالة وفق النظام الجديد لحظة التقديم لطلب النقل من وظيفة داخل منشأة إلى منشاة أخرى ، تابعوا معنا .

نقل الكفالة في نظام 2022 الجديد

بدأت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا وهو نقل الكفالة للعمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، حيث كانت البداية في تنفيذ القرار بالاستغناء عن نظام الكفالة الذي كان في منتصف الطريق. مارس 2022 م، حيث تم استبدال مجموعة من المصطلحات المتعلقة بهذا النظام، مثل تغيير اسم لائحة نقل الكفالة إلى اسم آخر، وهي لائحة نقل الخدمات، والتي تمنح المغتربين حرية أكبر في التنقل، وليس الاحتفاظ بالوثائق والمستندات، بالإضافة إلى أن النظام يساهم في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في المملكة العربية السعودية.

أهداف نقل الكفالة في النظام الجديد 2022

يساعد نظام الكفالة في النظام الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف نذكرها على النحو التالي

المساعدة في تحسين نوعية الحياة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث يساهم النظام في تعزيز مبادرة الإسكان والترفيه.

يساعد النظام في الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال الوافدين بشكل متساو يضمن حقوق الجميع.

المساعدة في تسهيل الانتقال بين أصحاب العمل وحرية الحصول على عمل جديد.

الحد من استغلال العامل من قبل صاحب العمل.

إلغاء جميع القيود والمعوقات التي يفرضها صاحب العمل على العامل الوافد، من خلال منح العامل حرية التنقل، والاحتفاظ بجواز السفر، وإمكانية نقل خدماته سواء من شخص أو من جهة إلى أخرى، مما يعني أن هناك لا توجد التزامات أخرى باستثناء الالتزامات الأخرى.

الغاء دور الراعي التقليدي.

رسوم تحويل الكفالة في النظام الجديد

لا توجد رسوم لتحويل الكفالة في النظام الجديد. لا يدفع العامل أي رسوم لخدمة نقل الوظيفة، لأن المنشأة مسؤولة عن دفع رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد. جاء ذلك وفق النظام الجديد المعتمد في المملكة العربية السعودية والذي تم اعتماده بهذا النظام منتصف مارس 2022 م، وتم العمل على إلغاء نظام الكفالة القديم واعتماد نظام جديد يهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين البلدين. صاحب العمل والعامل والعمل على توفير فرصة التنقل الوظيفي بحرية. يرفق التالي رسوم نقل الكفالة في السعودية

أوقات التجديد مصاريف اول مرة 2،000 ريال سعودي المره الثانيه 4،000 ريال سعودي المرة الثالثة 6،000 ريال بعد المرة الثالثة 6،000 ريال

كيف تقوم المنشأة بدفع رسوم تحويل الكفالة

المنشأة هي الجهة المسؤولة عن دفع رسوم خدمات نقل العامل لمنشأة أخرى. يتم دفع رسوم تحويل الكفالة إلكترونياً أو من خلال الحساب البنكي ويتم ذلك من خلال ماكينة الصرف الآلي وفق الخطوات التالية

الانتقال إلى ماكينة الصرف الآلي.

تحديد خدمة المدفوعات الحكومية.

اضغط على خدمة الدفع.

تحديد خدمات المقيمين.

تحديد رسوم نقل الكفالة المقررة.

شروط تحويل الكفالة للعامل الوافد

تختلف شروط تحويل الكفالة إلى عامل وافد حسب موافقة الكفيل أم لا. في حال موافقة الكفيل تشترط وزارة العمل بعض الشروط وهي كالتالي

الحصول على موافقة الكفيل في حال انتقال الكفالة للمنشأة الجديدة.

الحصول على موافقة مكتب العمل لنقل الكفالة.

ألا تكون المنشأة في المنطقة الحمراء.

أن يكون للمنشأة رصيد يسمح لها بنقل العمالة الوافدة إليها.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

لا يوجد في المنشأة عمال اقامتهم أو ترخيصهم منتهي الصلاحية.

يجب أن يكون تصريح إقامة العامل ساري المفعول.

أن يكون العامل الرئيسي في الوظيفة.

لقد مر أكثر من عام على العمل مع الراعي أو المؤسسة القديمة.

جميع تراخيص المنشأة سارية المفعول.

أن تشترك المنشأة في خدمة العنوان الوطني.

كيفية تحويل الضمان إلكترونيًا عبر منصة قوى

يمكن الاستفادة من خدمات نقل الكفالة إلكترونياً من خلال منصة قوى، وذلك بالحصول على عرض عمل من المنشأة الجديدة، حيث يتم قبول عرض العمل الجديد وإخطار المنشأة بنقل الوظيفة، ويتم نقل الكفالة وفق الآتي خطوات

توجه إلى منصة قوى الإلكترونية “.

انتقل إلى حساب المنشأة.

انتقل إلى خيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمة نقل الموظفين.

انقر فوق خيار طلب خدمات النقل.

تحديد نقل خدمات عامل من صاحب عمل آخر.

اختيار المنشأة لنقل العامل إليها.

اكتب معلومات الموظف وهي رقم الإقامة – تاريخ انتهاء الإقامة.

انقر فوق خيار إضافة.

انقر فوق الخيار التالي.

انقر فوق إنشاء عرض عمل.

اكتب البيانات الأساسية لعرض العمل.

اكتب المعلومات المطلوبة في عرض العمل.

انقر فوق “التالي” لعرض تفاصيل العرض.

ة عرض العمل بعناية.

انقر فوق الخيار التالي.

وافق على جميع الشروط والأحكام.

انقر فوق الخيار التالي لة الطلب قبل الإرسال.

انقر فوق إرسال الطلب.

ثم يقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد توضح نجاح إرسال الطلب.

ثم يكمل العامل إجراءات نقل الخدمة بالموافقة على الطلب أو رفضه.

كم من الوقت يستغرق نقل خدمات العمال

تبدأ مدة تحويل خدمات العامل بانتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة من قبل العامل لعرض الوظيفة مع إشعار للمنشأة، وبعد ذلك يحصل العامل الوافد على تصريح إقامة بالإضافة إلى رخصة و عقد عمل موثق بالمنشأة المنقول إليها.

رابط منصة قوي لنقل الضمان

منصة قوى هي إحدى المنصات الإلكترونية التي تتيح إمكانية نقل الرعاية، ومنصة قوى هي إحدى المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات لأصحاب المنشآت، حيث يمكن من خلال المنصة تقديم طلب إلى نقل خدمة موظف مقيم، ويتم الاستفادة من خدمات المنصة من خلال التسجيل واتخاذ إجراءات القبول أو الرفض، والتي تستمر لمدة 10 أيام من وقت الطلب، وهي منصة قوية لرابط نقل الكفالة “”.

رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2022 ومهلة السداد ، وبالاجابة على تلك التسائلات حول قيمة نقل الكفالة من منشأة لاخرى ، حيث اتاحت وزارة العمل داخل المملكة إمكانية نقل الكفالة عبر استخدام منصة قوى والتي تعد إحدى المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات لأصحاب المنشآت .