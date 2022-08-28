رسوم نقل ملكية سيارة بالسعودية 2022 ، تسائل العديد من المواطنين حول الرسوم التي تتعلق بنقل ملكية مركبة الى شخص أخر داخل المملكة العربية السعودية ، والذي يعد من الضروري العمل على دفع قيمة الرسوم المتعلقة بخدمة نقل الملكية في المملكة العربية السعودية 2022 ، ويتم ذلك الأمر عبر إحدى صفحات الدفع الإلكتروني المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وذلك لاستكمال خطوات نقل الملكية، ويساعدنا في معرفة رسوم نقل ملكية أنواع مختلفة من المركبات في المملكة العربية السعودية، تابعوا معنا .

نقل ملكية السيارة في السعودية

عملت المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية لضمان الحفاظ على أوقات المواطنين والمقيمين على أراضيها. كما يمكن للمواطن أو المقيم التوجه إلى مركز المرور لبيع المركبة ونقل ملكيتها بدلاً من استخدام منصة أبشر. يجب دفع رسوم خدمة بيع السيارة البالغة مائتين وخمسين 250 ريال سعودي عند نقل الملكية عن طريق أبشر.

رسوم نقل ملكية السيارة في السعودية 2022

الجدول التالي يحتوي على رسوم نقل ملكية السيارات في المملكة العربية السعودية لعام 2022 م.

نوع رخصة المركبة رسوم نقل الملكية رخصة قيادة خاصة 150 ريال رخصة النقل الخاص 150 ريال رخصة قيادة الميني باص 150 ريال رخصة قيادة سيارة أجرة 300 ريال رخصة النقل العام 300 ريال رخصة قيادة حافلة عامة 300 ريال رخصة قيادة دراجة نارية 150 ريال رخصة قيادة مركبة الأشغال العامة 300 ريال

طريقة دفع رسوم نقل ملكية السيارة 2022

فيما يلي خطوات سداد رسوم نقل ملكية السيارة عام 2022 م عن طريق صراف الراجحي

اذهب إلى إحدى ماكينات صرف الراجحي.

أدخل البطاقة المصرفية، ثم أدخل كلمة المرور.

اضغط على الخدمات الحكومية من الواجهة.

انقر فوق المدفوعات ثم حدد خدمات السيارة.

اختيار خدمة بيع السيارة أو نقل الملكية.

اتبع التعليمات لدفع الرسوم عن طريق الصراف.

دفع رسوم نقل ملكية سيارة البنك الأهلي 2022

يقوم بعض المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية بدفع رسوم نقل ملكية السيارة من خلال تطبيق البنك الأهلي على النحو التالي

قم بتشغيل تطبيق البنك الأهلي للهاتف المحمول.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي للمستخدم.

انقر فوق دفع الفواتير من الواجهة.

انقر فوق المدفوعات الحكومية والمبالغ المستردة.

انقر فوق المركبات من قائمة المدفوعات.

اختيار بيع المركبات أو نقل الملكية.

استمر في إتباع التعليمات لدفع الرسوم.

2022 رسوم نقل ملكية سيارة خاصة

يجب على جميع المواطنين والمقيمين دفع رسم قدره مائة وخمسون 150 ريال سعودي عند الرغبة في نقل ملكية السيارات الخاصة، وفق جدول رسوم رخص القيادة ونقل ملكية المركبات في المملكة العربية السعودية. .

خطوات نقل ملكية السيارة في السعودية 2022

فيما يلي خطوات نقل ملكية السيارة عام 2022 م عن طريق أبشر

ذهب البائع إلى منصة أبشر مباشرة.

قم بتسجيل الدخول ثم تحقق من المستخدم.

النقر فوق الخدمات من خدمات السيارات.

ضغوط بيع المركبات.

اختر خدمة عرض السيارة للبيع.

اختر السيارة التي نريد نقل ملكيتها من القائمة.

اكتب وتأكد من سعر السيارة، ثم أدخل رقم هوية المشتري.

اختر نوع التقويم، ثم أدخل تاريخ الميلاد.

حدد بنك البائع، ثم اكتب رقم الحساب المصرفي.

أدخل تفاصيل العنوان وتابع.

وافق على الإعلان بعد قراءة الشروط.

انقر فوق تأكيد، ثم قم بتأكيد الطلب من المشتري.

الذهاب لبيع المركبات بعد قبول المشتري.

اضغط على زر الولاء الكامل ونقل الملكية.

اختر السيارة، ثم وافق على الشروط.

اضغط لاستلام السيارة ثم أدخل الرمز.

انقر فوق أيقونة طلب التحميل عند الانتهاء.

شروط نقل ملكية السيارة في السعودية 2022

يجب استيفاء الشروط التالية لنقل ملكية السيارة في المملكة العربية السعودية عام 2022 م عن طريق أبشر

البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

أن يكون سعر السيارة ما بين خمسة آلاف و خمسة آلاف ريال ومائتي ألف و 200 ألف ريال سعودي.

أن تكون المركبة سليمة وغير متوقفة أو مفقودة أو مطلوبة أو محجوزة.

تُباع المركبات الخاصة ومركبات النقل الخاصة للمواطنين فقط.

يمكن للمقيم بيع المركبات الخاصة فقط من خلال نظام أبشر.

يجب تقديم ترخيص ساري المفعول وفحص دوري ساري المفعول للمركبة التي نرغب في نقل ملكيتها.

يجب تقديم تأمين ساري المفعول للمركبة.

دفع رسوم نقل الملكية من خلال إحدى قنوات الدفع.

عدم تسجيل أي مخالفة على المركبة أو المشتري.

يحق للمقيم امتلاك سيارتين خاصتين فقط بشرط ألا يتجاوز عدد المقاعد ثمانية (8).

المستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة في السعودية

يجب تقديم معلومات رخصة السيارة ومعلومات هوية البائع والمشتري عند نقل ملكية المركبة من خلال منصة الخدمات الإلكترونية أبشر. فيما يلي قائمة بالمستندات التي يجب توفيرها لنقل مركبة عبر إدارة المرور

أصل رخصة السيارة.

نسخة من بطاقة الأحوال الشخصية للمواطن.

إحضار عقد البيع من أحد المعارض المعتمدة في نفس المدينة.

إثبات الهوية مصدق من الكفيل مع صورة تصريح الإقامة للمقيمين.

نسخة من رخصة القيادة.

هل يمكن نقل ملكية السيارة بدون فحص

الفحص هو أحد شروط نقل ملكية السيارة عبر منصة أبشر للخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهذا يعني عدم القدرة على نقل ملكية أي من المركبات عن طريق أبشر ما لم يتوفر فحص فني ساري المفعول، من خلال مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة. تنبيه بضرورة ظهور حالة شخص محصن على ثقتنا حتى يتمكن الأفراد من زيارة المراكز المذكورة أعلاه وإجراء الفحص الفني.

هل يمكن نقل ملكية السيارة بدون تأمين

تشترط إدارة المرور في المملكة العربية السعودية أن يكون للمركبة تأمين ساري المفعول من أجل نقل ملكيتها عبر نظام أبشر للخدمات الإلكترونية، ويمكننا تجديد التأمين أو إصدار تأمين جديد من خلال المواقع الرسمية للشركات المتخصصة في هذا المجال و دون الحاجة لزيارتها شخصيًا وأبرزها شركة الراجحي للتأمين.

هل يمكن نقل ملكية السيارة دون دفع غرامات

يلتزم المشتري بدفع جميع المخالفات التي تم تسجيلها عليه ليتمكن من شراء السيارة ونقل ملكيتها إليه عن طريق أبشر، كما يلتزم البائع بدفع جميع المخالفات المسجلة على المركبة أيضاً، وفق الشروط المعلنة في بوابة الخدمات الإلكترونية أبشر، ولا يمكن نقل ملكية المركبة دون المخالفات المذكورة للدفع.

رسوم نقل ملكية سيارة بالسعودية 2022 ، عملت المملكة العربية السعودية ضمن خطة تطوير العام 2030 على توفير الخدمات الالكترونية داخل المملكة ، ويتم التعامل مع عدد من الخدمات عبر استخدام منصة أبشر الالكترونية ، وتعرفنا على طريقة دفع رسوم نقل ملكية السيارة 2022 .