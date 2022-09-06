رشاد كوكش يكشف قِصَّة مسلسل “الكرزون”.. وغير متفائل بواقع الدراما السورية

كشف المخرج السوري رشاد قكاش عَنّْ ملامح مسلسل “الكرزون” من تأليف وإخراج مروان قعوق ورنيم العودة، والذي يتم تصويره حاليا فِيْ العاصمة دمشق.

وقال قكاش فِيْ مقابلة مع العرب اليوم، إن المسلسل عبارة عَنّْ مسلسل اجتماعي يتكون من 31 حلقة، ويتناول قِصَّة معاصرة تبدأ مع تفجير ميناء بيروت عام 2022 وتنتهِيْ بعد أربعة أشهر من التفجير.

تحكي المسرحية قِصَّة رجل ثري يختفِيْ بعد انفجار بيروت، ويستغل الحادث ليعلم ابنته درساً قاسياً.

أوضحت كوخ أنها تحب العمل الاجتماعي ؛ لأنه قريب من الجمهُور وألمه، ولا يشعر بالتناغم مع أعمال ليفانتي.

ورد قكاش على انتقادات مسلسل “هُوازيق” الذي تم عرضه فِيْ الموسم الدرامي الماضي، ورأيه فِيْه، مشيرا إلَّى أن إمكانية أن يكون له أدوار أخرى تعتمد على شركة الإنتاج والوقت الذي ستكون فِيْه المسرحية. مصنوع. عرض.

وتحدث عَنّْ واقع الدراما السورية، حيث قال “الله معون”، معربًا عَنّْ عدم تفاؤله فِيْ مواجهة هذا الواقع، بسبب غياب الارتباط مع الجهات الرقابية والجهات المختصة.

وأضاف أن من أهم المشاكل التي تعاني منها الدراما السورية المتغيرات اليومية للرقابة بين المسموح وغير المسموح به.

وأشار إلَّى أنه ينجذب فِيْ اختياراته إلَّى النص المؤثر الذي يتعامل مع الأحداث الواقعية والمعاصرة لتوجيهها، وهُو يبحث دائمًا عَنّْ الفكرة، وتعدد مواقع التصوير وتنوعها لأنها تضيف ثراءً للعمل الدرامي. . .