رشا شربتجي تحتفل بانتهاء تصوير المسلسل السعودي “بنات الثانوي” مع نجومه

أعلنت المخرجة السورية رشا شربتجي عَنّْ انتهاء تصوير مسلسلها السعودي القصير الجديد “بنات الثاني”، مرسلة رسالة شكر لفريق العمل على الجهد والارهاق خلال ساعات طويلة، وتمنت أيضا أن يحظى المسلسل بإعجاب. . من قبل الجمهُور

شارك شربتجي، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فِيْديو وثق فِيْه احتفال الفريق فِيْ نهاية التصوير، حيث ظهر الجميع سعداء جدًا إلَّى جانبه، وأمامهم قالب الاحتفال الذي كتب فِيْه “ثانوي”. فتيات”. .

وأرفقت المخرجة السورية الفِيْديو بتعليق قالت فِيْه “ولهذا انتهِيْنا من تصوير المسلسل السعودي القصير بنات الثانوية. كانت رحلة حلوة بكل ما فِيْها، تفاجأت بكل الطاقات. ومواهب البنات الحلوة، وأتمنى أن أرى شاشة ترضي الجمهُور بإذن الله “.

وأشار إلَّى أنه سيعود من السعودية حاملاً فِيْ قلبه حبًا عميقًا للوطن وشعبه. واختتم رسالته بقوله “أشكركَمْ على كل ما فعلتموه لجعل المغامرة مليئة بالسعادة”.

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من الفنانين والمشاهِيْر متمنين لها دوام التوفِيْق والنجاح ومهنئتها على المسلسل منهم الفنانة يزن السيد، هُويدا يوسف، السا زغيب، وفادي صبيح، الذين علقوا “ألف مبروك عليكَمْ. أينما كنت، أنت تنشر الحب والألفة فقط، مرحبًا بك “. نحن فِيْ انتظارك فِيْ ليفانتي “.

كَمْا تسربت تعليقات من قبل أنصار المخرجة السورية، هنأها على انتهاء التصوير، وعلق أحدهم “مبروك، نحن ننتظر لأننا جميعًا نثق بك وخياراتك دائمًا”. سيكون مثل ما كنا نفعله دائمًا، خاصةً مع عظم مكسور كان نارًا.

من جهة أخرى استطاعت المخرجة رشا شربتجي أن تجني ثمار نجاح مسلسل “قصر أدهم” الذي عُرض فِيْ رمضان الماضي، من إخراج وكتابة علي معين صالح، حيث جذب انتباه الجمهُور أثناء عرضه. يجري تشكيلها. عودة قوية إلَّى الدراما الاجتماعية السورية المهمة فِيْ النص والأداء والإخراج، باستثناء ما جسد ونقل واقع المجتمع السوري وتداعيات الحرب التي عصفت به على مدى السنوات العشر الماضية.

جدير بالذكر أن شربتجي أخرج عدة مسلسلات تركت بصماتها على الدراما السورية والعربية على حد سواء، منها مسلسل “أشواك ناعمة 2005″، “علاقات خاصة 2015″، “سمرة 2016″، “شوق 2017″، “الطريق 2022”.، “Maffei 2022”.