رشا شربتجي تحذر من أشخاص ينتحلون اسمها ويطلبون أموالا وتصرفات أخرى

حذرت المخرجة السورية رشا شربتجي الجمهُور من وجود أشخاص ينتحلون اسمها ويتواصلون مع ممثلين شبان بأرقام “غريبة” يطلبون فِيْها مقاطع فِيْديو أو أموالا.

وقال شربتجي فِيْ بيان نُشر على حسابه على إنستجرام “أرقام اتصالات غريبة تجري مع مجموعة من الممثلين الشباب والموهُوبين وغيرهم ممن يتظاهرون باسم واسم المخرجة رشا شربتجي، مطالبا من يتصل بهم بالفِيْديوهات أو المال. وغيرها من التصرفات التي لا تتعلق بالمخرجة رشا ولا تعبر عَنّْها “.

وأضاف “المخرج يطلب من المتصلين بأرقام غريبة بزعم أنها” رشا شربتجي “عدم التعامل معهم إطلاقا أو التأكد منهم، علما أن الاتصال بين المخرج والفنانين يتم بشكل خاص. الطريق المعروف. وأكدتها المخرجة نفسها أو شركة الإنتاج لتجنب أي لبس، فلا علاقة للمخرج بهذه الأرقام ولا يتحمل أي مسؤولية فِيْ التعامل معها “.

رشا شربتجي تحتفل بانتهاء تصوير مسلسلها السعودي “بنات ثانوية”

من ناحية أخرى؛ أعلنت المخرجة رشا شربتجي، مؤخرًا، عَنّْ انتهاء تصوير مسلسلها الجديد من الأفلام السعودية القصيرة بنات الثانوية العامة، مرسلة رسالة شكر لفريق العمل على جهد وتعب الساعات الطويلة، متمنية أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهُور. جمهُور.

تداول شربتجي عبر حسابه على إنستجرام مقطع فِيْديو وثق فِيْه احتفال الفريق فِيْ نهاية التصوير، حيث ظهر الجميع سعداء جدًا إلَّى جانبه، وأمامهم طاقم الاحتفال، كتب فِيْه “ثانوي”. فتيات”. “.

وأرفقت المخرجة السورية الفِيْديو بتعليق قالت فِيْه “ولهذا انتهِيْنا من تصوير المسلسل السعودي القصير بنات الثانوية العامة، كانت رحلة حلوة وممتعة بكل ما فِيْها، وقد تفاجأت من الجميع. “. طاقات ومواهب الفتيات الجميلات، وأتمنى أن أرى عملاً يرضي الجمهُور بإذن الله “.

وأشار إلَّى أنه سيعود من السعودية حاملاً فِيْ قلبه حبًا عميقًا للوطن وشعبه. واختتم رسالته بقوله “أشكركَمْ على كل ما فعلتموه لجعل المغامرة مليئة بالسعادة”.

الجدير بالذكر أن شربتجي أخرج عدة مسلسلات تركت بصمتها على الدراما السورية والعربية على حد سواء، منها مسلسل “أشواك ناعمة 2005″، “علاقات خاصة 2015″، “سمرة 2016″، “شوق 2017″، “الطريق 2022”.، “Maffei 2022”.