رشا شربتجي تشيد باحترافِيْة تيم حسن.. والنجوم يتفاعلون

أشادت المخرجة السورية رشا شربتجي بمواطنها الفنان تيم حسن، مؤكدة ارتباط اسمه بالأداء الفريد والاحتراف فِيْ عالم الفن، عبر منشور على حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وعبر عَنّْ فخره الكبير بحسن الذي يتمتع بمستوى عال من الاحتراف والإبداع كفنان عربي.

واستذكر التجربتين الفنيتين اللتين جمعهما وهما مسلسل “زمان العار” للكاتبين حسن سامي يوسف ونجيب نصر عام 2009، ومسلسل “أسعد الوراق” إنتاج عام 2010 من تأليف صدقي إسماعيل.

وقال شربتجي إن الشخصيتين اللتين قدمهما حسن فِيْ هذين المسلسل “نبيل – زمن العار” و “أسعد – أسد الوراق”، من أهم وأجمل ما قدمه الفنان فِيْ مسيرته الفنية على الرغم من اختلافات فِيْ الطبيعة، بالإضافة إلَّى امتلاكها أدوات خاصة بالإضافة إلَّى الجمال الذي يسمح لها بنقل المشاعر إلَّى المتلقي دون مشاكل وبدون تكلفة.

ورغم قلة فرص التعاون بينهم، فإنهم يشهدون على التزامهم وجديتهم فِيْ العمل، وحبهم للنص المكتوب والشخصية قبل تنفِيْذه.

واختتم تدوينه بقوله “تيم حسن من النجوم الجديرين، فِيْ هموم الناس البسيطة، أن يرووا قصصهم على شاشاتهم بأمانة ونزاهة”.

ورافقت كلماته مقطع فِيْديو تجميعي لبعض مشاهد حسن فِيْ مسلسل “زمن العار” ومسلسل “أسعد الوراق”.

وأكد عدد كبير من مشاركات شربتجي وجهة نظره، وحسن نجم نادر وله تاريخ طويل فِيْ مهنة التمثيل بحسب تعليقات المتابعين، كَمْا أنه مصدر فخر لسوريا، ونوه البعض باحترافِيْة شربتجي. شربتجي وعينها الإبداعية كَمْخرجة فِيْ هذين المسلسلين على وجه الخصوص، وكذلك فِيْ المزيج الرائع بين أداء حسن وإخراج شربتجي.

ومن أبرز النجوم المتفاعلين فِيْ المنشور فايز قزق ونادين خوري وسامر إسماعيل وجفرة يونس وراما زين العابدين وغيرهم من الفنانين.

فِيْ سياق مختلف، يواصل شربتجي جني ثمار نجاح مسلسل “قصر أدهم” الذي عرض خلال الموسم الأخير من الدراما الرمضانية، فِيْما يستعد حسن لعرض فِيْلم “الهبة” للمخرج سامر الأثري. البرقاوي، بالتعاون مع الممثلة اللبنانية زينة مكي، التي ستكون بطلة الفِيْلم.