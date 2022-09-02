رشوان توفِيْق يرد على الساخرين من اتصاله بالأرواح

رد الفنان المصري رشوان توفِيْق على الحملة الاستهزائية التي يتعرض لها منذ إطلاق سراحه، بتصريحات تؤكد ارتباطه بالأرواح ورؤيته فِيْ حلم الفنانين الراحلين محمود ياسين وعبد الحليم حافظ، مشيرًا إلَّى أنه ليس من والدي الله الصالحين. لينال الاهتمام، لكنه يعتبر نفسه واحدًا من فقراء الله.

وقال رشوان توفِيْق، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، إن أحد الأشخاص ذكره بموقف حدث له قبل 23 عامًا عَنّْدما توفِيْ نجله “توفِيْق”، عَنّْدما سمع صوتًا يناديه فِيْ تلك اللحظة فِيْ حلمه. ويخبره أن ابنه قد مات، فاستيقظ فِيْ تلك اللحظة من حلمه وخاف يبحث عَنّْ ابنه، وبعد 30 يومًا، توفِيْ ابنه بالفعل.

وأشار رشوان توفِيْق إلَّى أنه رغم ما حدث من استهزاء من البعض، إلا أنه لم ير أيًا لأنه لا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال شعرت بأني شخص مهم جدا. لقد نشأت ودخلت التسعينات بفضل الرحمن وكلماته الطيبة التي قرأتها. أنا لست عالما أو فقيها ويمكن أن أكون مخطئا عَنّْدما أتحدث، لكن وسائل الإعلام كانت تتواصل معي من تلك التصريحات حتى الآن، لدرجة جعلوني أفكر فِيْ عدم الرد على هاتفِيْ “.

مندهش من السخرية

وبعد ذلك قال رشوان توفِيْق إنه بالرغم من هذه السخرية إلا أن البعض دافع عَنّْه لأنه رجل حسن السمعة والسيرة، وقال “أنا محتار فِيْ رحمة ربنا وأتعامل مع طبيعتي، وربنا المين”. يعطيني هذه البركة وأسأله أن يزيدني. البعض يلومني لقولي هذا، وآخرون يطلبون مني أن أشكر الله على هذه النعمة “.

وعبر رشوان توفِيْق عَنّْ استغرابه من السخرية، فِيْ ظل حديث البعض عَنّْ رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فِيْ المنام، نقلاً عَنّْ النجمة الأسترالية “كيت بلانشيت” من خلال فِيْلمها The Gift وهُو فِيْلم رعب أمريكي. ، حيث كان لدى كيت قدرة خارقة تكَمْن فِيْ رؤية الرؤى.

وقال رشوان إن هناك فِيْلمًا آخر يصور أستاذًا جامعيًا فِيْ علاقة مع امرأة كان على علاقة بها رغم زواجها من شخص آخر، فقتلها من أجلها خوفًا من الفضيحة، ثم رأت زوجة الرجل فتاة تقتل فِيْه. “الحوض”، رغم أنه كان فارغًا، مما يشير إلَّى أنها رأت رؤيا بعد ما فعله زوجها. وعلقت الفنانة “هذا دليل على أن الروح هِيْ التي اتصلت بهذه السيدة”.

تصريح رشوان توفِيْق المثير للجدل

وتحدث رشوان توفِيْق مساء الأربعاء فِيْ برنامج “هليوبوليس” عَنّْ قدرته على التواصل مع العالم الآخر والتحدث مع الموتى، مشيرا إلَّى أنه شاهد العَنّْدليب عبد الحليم حافظ والفنان الراحل محمود ياسين.

وأكد توفِيْق أنه يؤمن بتلاقي النفوس والاستماع إلينا، وتابع “روحي مع الدنيا والأرواح تتواصل معي، وأؤمن بتجمع النفوس واستماعَنّْا، وتلاوة القرآن”. يجعل الروح أعلى من الجسد “.