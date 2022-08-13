رشوان توفِيْق يكشف حَقيْقَة إفلاسه

كشف الفنان المصري رشوان توفِيْق، عَنّْ انفصاله بعد انتشار خبر استقلاله باعتباره “حافلة صغيرة” أثناء عودته إلَّى الوطن بعد أداء واجبه فِيْ تقديم العزاء لمواطنه الفنانة رجاء حسين، مشيرا إلَّى أنه سبق له أن لجأ إلَّى استقلال النقل الخاص “تاكسي” فِيْ ذلك اليوم.

وأوضح رشوان توفِيْق، فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، أنه لا يعاني من صعوبات مالية كَمْا يشاع البعض، لكن فِيْ يوم تشييع رجاء حسين اكتشف أن مسجد الحميدية الشاذلي قريب من مكانه. من محل إقامتها، لذلك لم يكن عليها الذهاب بالسيارة بسبب صعوبة وجود مكان لوضعها وقت الدفن.

واستشهد رشوان توفِيْق بموقف مشابه وقع فِيْه الفنان المصري الراحل يوسف شعبان أثناء قيامه بواجبه لتقديم العزاء لزوجة رشوان قبل 3 سنوات، حيث اشتكى من عدم وجود مكان لركن السيارة وقتها، وعلق بأنه يريد الذهاب. بدون السيارة من الأفضل عدم الانهِيْار لذلك.

وعبر رشوان توفِيْق عَنّْ استيائه من انتشار مثل هذه الإشاعة بين الجمهُور، حيث استقل “تاكسي” فقط لإعادته إلَّى الوطن، مشيرًا إلَّى أنه يعيش فِيْ ظل الله وليس فِيْ مصاعب مالية أو إفلاس. كَمْا يشاع، وتابع “فِيْ خضم الشائعات التي يتم الترويج لها، نبقى. نرى الكثير من الكلمات غير الصحيحة، ولكن الحمد لله على الصحة والحماية”.

وأشار رشوان توفِيْق إلَّى أنه ربما دخل عملاً فنياً لم يعجبه أحياناً بسبب ظروف معينة، لكنه لم يتجاوز الحد طوال مسيرته الفنية لمثل هذه الأمور، مشيراً إلَّى أنه لم يدخل عملاً فنياً من أجله. خير المال، لكن ربما مساحة الدور الذي لم يعجبه، لكن مع إضافاته كَمْمثل، العمل جيد.

وبعد رشوان توفِيْق لا يجد سوى الضحك عَنّْد تلقيه أي شائعات تدور حوله، مبينًا أنه فِيْ كل مرة يسمع هذه الأشياء يضحك لأنها غير صحيحة، خاصة أنه لم يكن بحاجة إلَّى مساعدة أحد فِيْ يوم من الأيام، لأنه ضحك معه. ابنتها “هبة” لأن سيارتها كانت مع حفِيْدتها يوم جنازة رجاء حسين.

يذكر أن الفنان رشوان توفِيْق حرص على التوجه لتقديم العزاء فِيْ وفاة الفنانة رجاء حسين، والتي أقيمت فِيْ مسجد الحميدية الشاذلي، بحضور عدد كبير من الفنانين بينهم سميحة أيوب. . والفنانين الكابتن أشرف زكي وأحمد عبد العزيز وسميرة عبد العزيز، فِيْما تلقى زوجها السابق سيف عبد الرحمن واجيب العزاء.