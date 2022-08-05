رشوان توفِيْق يكشف حَقيْقَة تصالحه مع ابنته بعد حضوره خطوبة حفِيْدته

كشف الفنان المصري رشوان توفِيْق، حَقيْقَة مصالحته مع ابنته آية الله رشوان، بعد انتشار شائعات كثيرة حول حضوره حفل خطوبة حفِيْدته، الذي أقيم خلال الأيام الماضية، مما جعل البعض يتحدث عَنّْ الأزمة. تماما بينهما.

وقال رشوان توفِيْق فِيْ حديث لـ “فوشيه” إن المناسبة تمثلت فِيْ “قراءة سورة الفاتحة” وإتمام الاتفاق بين أسر العروسين فقط، وأن الحفل لم يكن عظيماً كَمْا يتخيل البعض بل عائلياً، مبيناً أنه حضر. عَنّْدما كان مريضاً بعد أن وضع قدمه فِيْ “الجبس” لأنه أصيب بجرح فِيْ قدمه.

وأوضح رشوان توفِيْق أن حفِيْدته التي تمت خطوبتها هِيْ ابنة ابنته الإعلامية هبة رشوان، وليست حفِيْدة ابنته الثانية آية الله، وعلق بأنه لا يوجد صلح بينهما إطلاقا كَمْا أفاد البعض. إلَّى أنه ترك مسائل التقاضي لمحاميه ولا يعرف شيئًا عَنّْ الجلسات أو سير المحاكَمْة حتى الآن.

بعد رشوان توفِيْق، لا يريد الحديث عَنّْ شؤون الأسرة فِيْ وسائل الإعلام حرصًا على خصوصيته، بالإضافة إلَّى أن ابنته لا تتحدث معه فِيْ الوقت الحالي ويسيطر عليها من هم أقوى منها، بحسب تعبيرها.

فِيْ فبراير الماضي، كانت الدائرة الثالثة بالمحكَمْة المدنية بجنوب القاهرة قد أغلقت الستار على الدعوى الأولى التي رفعها آية الله رشوان توفِيْق، للمطالبة بإلغاء الصلاحيتين الممنوحة لها لوالدها، لأنها رفضت الدعوى الأصلية المرفوعة. من قبل ابنة الفنانة رشوان توفِيْق تطالب فِيْها بإلغاء التوكيلتين الممنوحتين لها لوالدها وإجبار ابنة الفنانة على دفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية بالشكل وفِيْ الأمر إلزام المدعي بذلك. تسديد مبلغ 894 ألف جنيه.

قال مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفِيْق إن آية رشوان توفِيْق رفعت سلسلة دعاوى قضائية ضد والدها تمنعه ​​من استخدام حقه، وتابع الفنان رشوان وزع تركته وهُو على قيد الحياة، وعَنّْدما تم تعديلها، قامت ابنته آية بتوزيع تركته. اختلفت، فرفعت دعوى قضائية. الرفض القضائي وبطلان التوزيع “.

وأضاف محامي رشوان توفِيْق أن سبب إعادة توزيع الميراث هُو مخافة الله، مستشهداً فِيْ حديثه بما أنزله الله تعالى فِيْ كتابه الكريم “هذه حدود الله فلا تقربوها”.