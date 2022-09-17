رشوان توفِيْق يوجه رسالة قاسية لـ محمد رمضان بعد سخريته من سميرة عبد العزيز

وجه الفنان رشوان توفِيْق رسالة قاسية إلَّى محمد رمضان، فِيْ سياق استهزائه بالفنانة والسيناتور المصري سميرة عبد العزيز، بعد الأزمة الشهِيْرة التي اندلعت بين الثنائي فِيْ سياق رفض الأخير أداء الدور. رمضان دور تمثيلي. الأم فِيْ العمل الفني.

Tawfiq dijo durante una entrevista televisiva con el periodista Muhammad Al-Ghaiti, “Muhammad Ramadan es un actor muy bueno y distinguido, y dije en declaraciones que Muhammad Ramadan debería alabar a Dios, porque dar sin cuenta de nuestro Señor a Muhammad Ramadan requiere agradecimiento a الله.”

وأضاف توفِيْق “لكن ما قاله ضد الفنانة الماهرة سميرة عبد العزيز غير صحيح. ولا يجوز قول ذلك للسيدة الفاضلة أيضا، وهذا عار. سيدة الدولة هذه تحترمها وليست مجرد عاهرة. فنان، ولكن أيضا عضو مجلس الشيوخ “.

أزمة أضاءت الشبكات الاجتماعية لأسابيع

أشعلت أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز “السوشيال ميديا” فِيْ الأسابيع الأخيرة، بعدما أعلنت الأخيرة رفضها لعب دور والدة رمضان فِيْ الأعمال الدرامية التي تلعب فِيْها دور “البلطجة”.

فِيْما بعد خرج عبد العزيز لتوضيح أقواله وأكد أنه ليس لديه مشكلة فِيْ لعب دور والدة محمد رمضان فِيْ أي عمل فني يناسب مسيرته الطويلة، وهُو ما رفضه “رقم واحد” وعلق ساخرًا.

اختار رمضان حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على تصريحات سميرة عبد العزيز، ونشر تدوينة ساخرة، قال فِيْها “أخيرًا يا معلمتي، قلبي يفرح لكن للأسف يراه فِيْلمي القادم” يتيم “. . أم.”

سميرة عبد العزيز إذا أجبت فالرؤوس هِيْ نفسها

واعتبر رواد “السوشيال ميديا” أن تعليق محمد رمضان كان إهانة لـ “أيقونة فنية كبيرة” مثل الفنانة سميرة عبد العزيز، وتعرض لهجوم شديد، مشيرين إلَّى أنها ليست المرة الأولى التي يعلق فِيْها. . مع “عدم الاحترام”.

من جهتها، رفضت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز الرد على الفنان محمد رمضان، وعلقت خلال تكريمها بالمركز الثقافِيْ الروسي، بعبارة “إذا أجبت فستكون الرؤوس هِيْ نفسها”.

واعتبر المتابعون أن رد الفنانة كان قويا، فهِيْ شخصية لها تاريخ فِيْ الوسط الفني، ولا تريد المبالغة فِيْ قضية محمد رمضان، لأن الفارق بينهما كبير.