رشوة من نهضة بركان تُطيح بمدرب مازيمبي

قرر نادي تي بي مازيمبي الكونغولي إقالة مدربه الفرنسي ألكسندر كوبلاني، المدرب البدني لفريق كرة القدم الأول بالنادي، بسبب حصوله على رشوة من مديري الفريق المغربي نهضة بركان.

ونشر النادي الكونغولي بيانًا رسميًا في الأيام الأخيرة، أكد فيه أن المدرب البدني ؛ تلقى رشوة واقترح أن يعطيه حارس المرمى سيادي باجيو 40 ألف يورو لمساعدة نهضة بركان في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموسم الماضي.

خرج الفريق الأول للنادي الكونغولي تي بي مازيمبي من كأس القارات الأفريقية في نصف النهائي بعد فوزه على المغربي بركان النهضة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يشار إلى أن تي بي مازيمبي تعاقد مع الفرنسي ألكسندر كوبلاني في أبريل الماضي، وادعى النادي أن المدرب ضللهم وأعطاهم شهادات تدريب خاطئة عندما وقعوا عليه.