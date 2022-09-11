رشيد عساف يعلق على شائعة وفاته.. وهذه هُواياته بعيدا عَنّْ التمثيل

علق النجم السوري رشيد عساف على الشائعات الأخيرة التي دارت حول وفاته، سخرًا منها بقوله إنه عَنّْدما استمرت فِيْ الانتشار ظن أنه مات لكنه شعر بالغضب، خاصة بعد أن أخافت أطفاله وعائلته ومحبيه.

كشف عساف لـ “العرب اليوم” أنه بعيد عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي وليس لديه حساب خاص به، لكنه سيفتح قريباً صفحته الخاصة وينشر مقطع فِيْديو ليؤكد أنه حسابه، لكنه حاليًا بعيد تمامًا عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى؛ قال الممثل السوري إنه فِيْ الواقع مختلف عما يظهر فِيْ الدراما كشخصية قوية وقوية، لكنه فِيْ الواقع شخص طبيعي وهادئ، لكن الشخصيات التي قدمت له كانت دائمًا قوية ومستبدة.

وأضاف أن الفنان كأي إنسان يظهر للآخرين نشأته وبيئته ومجتمعه، ويجب أن يكون لديه أخلاق ومبادئ وقيم جميلة.

وقدم نصائح للممثلين الشباب، وهِيْ التعلم من الفنانين الذين سبقوهم، ومن رواد المسرح، وعدم التسرع فِيْ خطواتهم.

وأوضح فِيْ الختام أن هُواياته خارج التمثيل هِيْ القراءة، فهُو يواصل القراءة ويمارس الرياضة يوميًا ويحافظ على صحته ورشاقته.