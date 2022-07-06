رصد بقعة شمسية نواتها المظلمة أكبر من الكرة الأرضية

أعلن ماجد أبو زهيرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن ظهور بقعة شمسية جديدة فوق الحافة الشمالية الشرقية للشمس، مرقمة مؤقتًا AR3053، وتشير القياسات إلى أن قلبها المظلم أكبر من الكرة الأرضية بأكملها.

وقال أبو زهرة إن البقعة الشمسية تنتج مشاعل من الدرجة (M) متوسطة الشدة، وستلتقي بكوكبنا في الأيام القليلة المقبلة، مما يزيد من فرص النشاط الجيومغناطيسي بسبب نشاطها.

تصنيف التوهجات الشمسية

ومضى يقول إن التوهجات الشمسية تصنف حسب سطوع الأشعة السينية في نطاق الطول الموجي من 1 إلى 8 أنجستروم، وهناك 3 فئات مشاعل الفئة X كبيرة ؛ هذه انفجارات كبيرة يمكن أن تسبب انقطاعًا للراديو الكوكبي وعواصف إشعاعية طويلة الأمد. يمكن أن تتسبب في انقطاعات موجزة في الراديو تؤثر على المناطق القطبية للأرض، وفي بعض الأحيان تتبع العواصف الإشعاعية الطفيفة توهجًا من الفئة M. بالمقارنة مع مشاعل الفئة X و M، فإن مشاعل الفئة C صغيرة مع نتائج قليلة ملحوظة هنا على الأرض.

فئات وميض الأشعة السينية

وأشار إلى أن كل فئة من فئات وميض الأشعة السينية تحتوي على تسعة أقسام فرعية تتراوح، على سبيل المثال، من C1 إلى C9، ومن M1 إلى M9، ومن X1 إلى X9. إنه مقياس لوغاريتمي، على سبيل المثال، M1 أقوى بعشر مرات من C1، بينما X1 أقوى بعشر مرات من M1، وهكذا.