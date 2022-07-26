رصد 3 شهور ينتهي بضبط فيلا يستغلها 49 عاملًا في إعادة تصنيع ذهب

أعلنت وزارة التجارة ضبط فيلا سكنية استغلها 49 مغتصبا عاملا في إعادة تدوير ذهب بقيمة تزيد على مليوني ريال.

3 أشهر من المراقبة والمراقبة قادتنا للاستيلاء على فيلا سكنية. تم استغلاله من قبل 49 من العمال المخالفين بإعادة تصنيع الذهب بقيمة تجاوزت مليوني ريال.

نقبض على المخالفين ونحيلهم إلى الجهات الأمنية لفرض عقوبات عليهم. pic.twitter.com/feytfbZ4TI

– وزارة التجارة (MCgovSA) 26 يوليو 2022

الرصد والمراقبة

وأكدت الشركة، عبر حسابها الرسمي على “ تويتر ”، الثلاثاء، أن ذلك حدث بعد 3 أشهر من المتابعة والمراقبة، حيث تم القبض على المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية لتطبيق العقوبات.

القبض على العمال المخالفين

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر عملية الحجز والعمالة المخالفة ومخالفة صناعة الذهب.