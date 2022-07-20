رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يرتفع 16.8% فِيْ مارس الماضي

وارتفع ميزان الذهب للشهر الثاني على التوالي ليصل إلَّى 12.638 مليار درهم نهاية مارس الماضي بزيادة نسبتها 16.8٪ أو 1.82 مليار درهم مقابل 10.817 مليار درهم فِيْ مارس 2022.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عَنّْ البنك المركزي، أن رصيد البنك المركزي من المعدن الأصفر ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3٪، أي ما يعادل 162 مليون درهم، مقابل 12.476 مليار درهم فِيْ فبراير 2022.

وزاد رصيد البنك المركزي من الذهب بنسبة 6.1٪ أو ما يعادل 725 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 11.913 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام. . “

يشار إلَّى أن رصيد الذهب لدى البنك المركزي شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 8.961 مليار درهم نهاية عام 2022، و 4.044 مليار درهم نهاية عام 2022، و 1.134 مليار درهم نهاية عام 2022. .

يعد الذهب من بين الأصول المختلفة التي يمتلكها البنك المركزي، بما فِيْ ذلك الأموال السائلة وشهادات الإيداع والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.