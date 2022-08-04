رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ينمو 1.6% خلال 5 أشهر

ارتفع رصيد الذهب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1.63٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب آخر إحصائيات البنك.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عَنّْ البنك اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر بلغ 12.107 مليار درهم نهاية شهر مايو الماضي، بزيادة تعادل 194 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 11.913 مليار درهم. دراهم نهاية ديسمبر 2022.

يشار إلَّى أن رصيد الذهب لدى البنك المركزي شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع إلَّى 8.961 مليار درهم نهاية 2022، مقابل 1134 مليار درهم نهاية 2022 و 4.044 مليار درهم نهاية 2022.

يعد الذهب من بين الأصول المختلفة التي يمتلكها البنك المركزي، بما فِيْ ذلك الأموال السائلة وشهادات الإيداع والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

قفزة فِيْ حجم الأصول الأجنبية

سجل مصرف الإمارات المركزي قفزة قياسية فِيْ الحجم الإجمالي للأصول الأجنبية بنهاية مارس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 459.92 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 17.2٪، أي ما يعادل 67.5 مليار درهم، مقابل 392.44 مليار درهم فِيْ مارس 2022.