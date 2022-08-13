التعديل الوزاري.. رضار حجازي وزيراً للتربية والتعليم خلفاً ل طارق شوقي ،كما تحدثت الكثير من الصحف المصرية ووسائل الإعلام في صباح يوم السبت الموافق ال13 من شهر أغسطس لعام 2022م عن القرارات الوزارية والتعديلات في التشكيلات المدرسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتغيير في المناصب،سنتعرف خلال الاسطر القادمة من المقال على التفاصيل.

رضار حجازي وزيراً للتربية والتعليم

صرح المسؤولين في وزارة التربية والتعليم عن تولي الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم الأسبق منصب وزيراً للتربية والتعليم وذلك خلفاً للدكتور طارق شوقي الذي عمل في هذا المنصب لسنوات عديدة ،كما أكد المسؤولين أن القرار لم يأت بشكل سريع بل استغرق الكثير من الأيام والمشاورات والاجتماعات ولكن بشكل طارئ وبعيداً عن الجانب الإعلامي ،كذلك الجلسة التي جمعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع أكثر من 50 شخصية المؤهلين لتولي المناصب الجديدة.

التعديل الوزاري.. رضار حجازي وزيراً للتربية والتعليم خلفاً ل طارق شوقي ؟

يتسائل الكثير من المواطنين المصريين عن طبيعة الخبر الذي تداول بشكل كبير في صباح اليوم وهو تولي الدكتور رضا حجازي منصب وزير التربية والتعليم وبعض التغييرات في الوزارة ،الجدير بالذكر أن مجلس النواب في الأمس تلقى كتابأ من السيد رئيس الجمهورية يفيد به لسرعة انعقاد المجلس للحصول على الموافقة للتعديل الوزاري والتحضير لاستقبال العام الدراسي الجديد كذلك 13 شخصية مؤهلة “حقيبة وزارية”.

رضار حجازي وزيراً للتربية والتعليم خلفاً ل طارق شوقي

شهدت فترة تولي الدكتور طارق شوقي لهذا المنصب العديد من الازمات بخصوص نظام الاختبارات والدراسة لطلاب المراحل الإبتدائية ،مما ساعده في سرعة نقبل القرار وتولي نائبه الدكتور رضا حجازي لمنصب وزير التربية والتعليم بدءاً لهذا اليوم ،كما شمل التعديل الوزاري وزارات عدة ومنها الصحة والسكان والتنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والآثار.

التعديل الوزاري.. رضار حجازي وزيراً للتربية والتعليم خلفاً ل طارق شوقي كما شهد القرار موجة تفاعل كبيرة من قبل الجمهور المصري ،كذلك مراسم حلف اليمين الخاص بالوزراء التي ستقام غذا الأحد في مقر رئاسة الجمهورية المصرية.