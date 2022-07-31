رضا حامد يبكي على الهواء بسبب عادل إمام.. فيديو، دعت الاعلامية ياسمين عز الفنان رضا حامد للمشاركة معها من خلال لقاء صحفي في برنامج كلام الناس الذي يتم اذاعته على قناة MBC مصر، وقام رضا حامد من خلال لقائه بالدعاء للفنان عادل امام، وقانم بالبكاء أثناء الدعاء له، قائلا: “اشتغلت معاه 9 سنين، وناس نقلت له كلام غلط عني؛ فطردني”، ومن خلال مقالنا في العرب اليوم سوف نتعرف على سبب رضا حامد يبكي على الهواء بسبب عادل إمام.. فيديو، تابعونا.

رضا حامد يكشف سوء وضعه المالي

صرح الفنان رضا حامد أنه يعاني في هذه الفترة من سوء في وضعه المالي بسبب قلة الاعمال التي يشارك بها، بسبب طرده من قبل الفنان عادل امام، جراء أن نقل أحد كلام على لسانه يسئ للفنان عادل امام، وتابع قائلاً:” ما باكلش عيش، حتى العيش مباكلوش، المصريين أجمل حاجة فيهم بيقولوا الحمد لله، حتى لو الدنيا مزنقة”، وقال أنه ابنه تحدث مع مؤلف مسلسل جزيرة غمام لأنه يبحث له عن عمل، متابعاً: “ابني بيتهمني أنه مقصر في البحث عن العمل، ولكنه شعر بالقلق علي وفوجئت إنه كلم مؤلف مسلسل جزيرة غمام على صفحته، ورد عليه وقال له والدك نجم وفنان كبير وحاجة محترمة، وإن شاء الله هيبقى معانا”.

كشف الفنان رضا حامد سبب الخلاف مع عادل امام

كشف رضا حامد عن أسباب الخلاف مع الفنان عادل امام وصرح انه عمل معه لمدة تقارب التسعة سنوات، من خلالها شارك في عدد كبير من الاعمال الفنية، ولكن الأزمة وقعت بسبب كلام نقل خطأ عنه، وأضاف قائلا : “ناس نقلت له كلام غلط عني فطردني، ولكن هو صاحب فضل عليا في إني أشارك في مسرحية بودي جارد، ولكن حدث خلاف بيني وبين الفرقة بالمسرحية، واستبعدوني”، وأضاف أيضا الفنان رضا حامد “عادل إمام له الفضل في إني أشارك في مسرحية بودي جارد”، موضحا: “حدث خلاف بيني وبين الفرقة بالمسرحية، واستبعدوني”.

رسالة الفنان رضا حامد للفنان تامر حسني

شارك الفنان رضا حامد مع الفنان تامر حسني في فيلمه الشهير عمر وسلمى، وطلب منه ان يعمل معه مرة أخرى في اعماله القادمة، ووضح أنه كان دوره صغيرا في فيلم عمر وسلمى ولكنه كان مميزا بالنسبة له، ومنذ هذا الفيلم لم يعمل معه مرة أخرى، وقال ايضا : “تامر شخصية جميلة ومش هحاول أهاجمه يمكن يجيبني في دور، لو هاجمته مش هيفكر أشتغل معاه”.