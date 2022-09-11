“رعاية جديدة” تدعم الأهلي فِيْ رحلة العودة للمحترفِيْن

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ اقتراب إدارة النادي الأهلي من توقيع صفقة رعاية مع أحد البنوك، لرعاية الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الحالي.

أفادت صحيفة البلاد أن أحد البنوك فِيْ طريقه لإبرام صفقة رعاية جديدة للأهلي، وأن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الطرفِيْن، للاتفاق على جميع البنود ثم الإعلان رسميًا عَنّْ الاتفاقية خلال الفترة المقبلة. .

اقرأ ايضا وليد معاذ فى اسبوع .. 5 صفقات و 3 ترك الاهلى

يواصل الأهلي مشواره فِيْ الدوري الأصفر للصف الأول “موسم 2022-2023″، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر فِيْ ترتيب المسابقة، بعد 3 جولات، برصيد 4 نقاط.

بدأ الأهلي مشواره فِيْ الدوري الأصفر للصف الأول، بالتعادل مع القيصومة بهدف لنفسه، ثم خسر أمام الأخدود بهدفِيْن نظيفِيْن، ثم انتصر على الخلود بهدف مجاني. للشحن.

شهد النادي الأهلي تغييرات إدارية وفنية واسعة مطلع الشهر الجاري، حيث قررت وزارة الرياضة قبول استقالة ماجد النفِيْعي من رئاسة النادي وحل مجلس إدارته، وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة وليد عبد الرزاق معاذ. حتى انعقاد جمعية عامة غير عادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وتقرر رسميا إقالة مدرب أوروجواي روبرت سيبولدي لسوء النتائج، مع تعيين يوسف عَنّْبار مستشارا فنيا، وإدارة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

أنظر أيضا..

نجم الأهلي “ضرب” أحد المعجبين … وبكى بعد قرار منعه أخطأت معي!

لقاء مدرب الأهلي فِيْ مباراة العروبة

مَوعِد أول ظهُور لـ “بودبوز” مع الأهلي

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت