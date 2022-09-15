رعب داخل الهلال.. تطورات مثيرة فِيْ مستقبل المعيوف

حطم الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح مفاجأة كبيرة حول مستقبل النجم عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال الأول لنادي الهلال.

المعيوف 35 عام من ابناء الهلال. حيث انتقل من فئته العمرية إلَّى أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي عام 2006.

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بعد 10 سنوات فِيْ النادي الأهلي، عاد الحارس المخضرم إلَّى الهلال. وأنه مثله فِيْ 200 مباراة رسمية – حتى الآن – استقبلت خلالها شباكه 186 هدفًا، واحتفظت شباكه فِيْ 78 مناسبة.

* مستقبل عبدالله المعيوف مع نادي الهلال

وفِيْ هذا السياق، أشار الفريح، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن المعيوف يقترب من دخول المدة الحرة لعقده مع الزعيم الهلالي.

كشفت وسائل إعلام رياضية، عَنّْ استعداد أكثر من نادٍ لـ “خطف” حارس مرمى الهلال اللامع، فِيْ نهاية عقده الصيف المقبل.

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وأوضح عبد الرحمن الفريح أن المعيوف. سوف تستفِيْد من تألقها الكبير، فِيْ الفترة الحالية ؛ لتوقيع أعلى عقد فِيْ مسيرته الكروية، قبل التقاعد ؛ سواء مع الهلال أو أي ناد آخر.