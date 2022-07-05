رعب فِيْ الاتحاد وقرار عاجل من الحائلي بسبب نجم الفريق

بدأت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، العمل على تحقيق الاستقرار الفني داخل الفريق والحفاظ على العَنّْاصر الأجنبية المتميزة، استعدادًا للموسم الجديد، بجهاز تدريب جديد برئاسة البرتغالي نونو هُولي. .

أعلن الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مهمة تدريب فريق كرة القدم الأول ستكلف بها المدرب البرتغالي نونو سانتو، ابتداء من يوليو 2022.

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قيادة الاتحاد تبدأ بالحفاظ على نجم الفريق

وكشفت صحيفة “عكاظ” أن إدارة الاتحاد بدأت مفاوضات للتمديد مع المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الأول للنادي، خاصة أنه يدخل الفترة المجانية لعقده فِيْ يناير المقبل.

وأوضح أن المدافع المصري تلقى عروضا من أندية أوروبية تتطلع للتعاقد معه والفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة خاصة مع تألقه الأخير مع الاتحاد.

وتعمل إدارة الاتحاد على إبقاء حجازي فِيْ الفريق لمدة موسمين، حتى يونيو 2025، وعزل كل الأندية الأوروبية التي تأمل فِيْ التعاقد معه.

فشل الاتحاد فِيْ الحفاظ على صدارته فِيْ ترتيب الدوري السعودي للمحترفِيْن وخسر اللقب أمام الهلال فِيْ الجولات اللاحقة من المسابقة.