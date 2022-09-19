فاجأ الصحفِيْ الرياضي النصراوي محمد العَنّْزي الشارع الرياضي بعدم اقتناعه من قبل مدرب فريقه، رودي جارسيا، بعد أربعة أسابيع من بلوغ سن مسابقة دوري روشان السعودي.

استأجرت إدارة نادي النصر برئاسة موسالي المعمر، المدرب الدولي الفرنسي رودي جارسيا، من أجل اصطحاب الفريق الأول إلَّى البطولة والعودة إلَّى المسرح ومن خلال الموقع الرسميك الذهاب إلَّى كأس العالم للأندية، الحلم الأول. من المشجعين

ولجعل تطلعات جماهِيْر النصرة حَقيْقَة واقعة، وقع المجلس اتفاقيات رفِيْعة المستوى، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية، بهدف خدمة أسلوب غارسيا فِيْ اللعب، لكن الفرنسي لم يقنع الجماهِيْر الصفراء حتى الآن. .

ويحتل النصر بعد 4 مباريات فِيْ موسم 2022-2023 من دوري روشان السعودي المركز الرابع فِيْ الترتيب برصيد 9 نقاط خلف الاتحاد بنقطة واحدة وخلف الشباب والهلال بثلاث نقاط.

وقال محمد العَنّْزي فِيْ تصريحات متلفزة لبرنامج “أكشن مع وليد” “جارسيا مدرب رائع لكن بعد أربع جولات لم يقنعَنّْي”.

وتابع الإعلامي النصراوي “قد تجدون مبررًا للغياب، فمع عودة هذه الغيابات لن يكون هناك عذر للمدرب، ويجب أن يتم ذلك خاصة فِيْ الدورة التدريبية”. ”

تعاطف جماهِيْر النصر مع تصريحات العَنّْزي بشأن جارسيا، حيث أشار إلَّى أن المدرب الفرنسي غير مقنع، وليس لديه القدرة على توظيف اللاعبين على أرض الملعب، بالإضافة إلَّى التوقعات بأن إقالته لن تكون دائمة.

من ناحية أخرى، سخر مشجعو الهلال من جارسيا، مطالبين منه أن يبقى مسؤولاً عَنّْ الجهاز الفني لتحقيق النصر، مشيرين إلَّى أنه يخدم مصالح الفرق المتنافسة من خلال إضعاف العالم، فِيْ حين تكهن مشجع اتحادي بأن تصريحات Al- عَنّْزي جئت خوفا من خسارة الاتحاد كلاسيك.