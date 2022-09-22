رعب فِيْ الهلال.. منتخب السعودية يكشف تطورات إصابة سلمان الفرج

كشف المنتخب السعودي عَنّْ تطور إصابة قائد الفريق سلمان الفرج نجم الفريق الكروي الأول لنادي الهلال.

انضم الفرج إلَّى الخضر السعودي، فِيْ فترة التوقف الدولي الحالية ؛ وستواجه إكوادور والولايات المتحدة الأمريكية “ودية”، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال “الدوحة 2022”.

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الفريق موجود فِيْ المجموعة C فِيْ مونديال 2022 إلَّى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

* تطور إصابة سلمان الفراج

وأعلن المنتخب السعودي، فِيْ بيان رسمي، غياب الفرج عَنّْ تدريبات فريق الخضر أمس الأربعاء. بسبب الاصابة

وكشف أن قائد نادي الهلال راض عَنّْ التدريبات الخاصة، أمس الأربعاء، برفقة الطاقم الطبي. حيث لم يتحدد ما إذا كان سيشارك فِيْ الإكوادور يوم الجمعة أم لا.

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يشار إلَّى أن الهلال يستعد لمواجهة نادي التعاون، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.