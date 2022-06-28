رعب فِيْ الهلال.. هل يرحل فهد بن نافل بعد “السباعية التاريخية”

واصل فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، كتابة التاريخ مع الفريق الأزرق منذ توليه منصبه فِيْ يونيو 2022.

منذ توليه منصبه، وجه بن نافل الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال، ليتوج بـ 7 ألقاب رسمية “محلية وأجنبية” ؛ كالآتي

دوري المحترفِيْن 3 مرات.

دوري أبطال آسيا مرتين.

كأس الملك مرة واحدة.

سوبر سعودي مرة واحدة.

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تنتهِيْ ولاية بن نافل فِيْ صيف 2023 ؛ لم يتخذ الرئيس الحالي لنادي الهلال قراره الرسمي بشأن الترشح أو عدم الترشح فِيْ الانتخابات المقبلة.

* مستقبل بن نافل مع نادي الهلال.

لكن الصحفِيْ الرياضي إبراهِيْم الفاريان أثار جدلا واسعا فِيْ المجتمع الرياضي السعودي بشأن مستقبل بن نافل مع الهلال خلال الفترة المقبلة.

وكتب الفاريان، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، “أتمنى أن تُمنح شخصيات عظيمة من الهلال الفرصة لخدمة هذا الكيان”.

وأضافت الكاتبة الرياضية “شكرا لك إدارة الهلال. لقد فعلت كل شيء، وغادرت ورأسها مرفوعًا، وتركت بصمة لن ينساها تاريخ الرياضة ولا الجماهِيْر”.

وألمح إبراهِيْم الفاريان إلَّى أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تريد ترك الباب مفتوحا على مصراعيه. خاصة أنه لم يكن لديه شيء آخر ليقدمه.