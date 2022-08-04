رعب فِيْ الهلال والنصر والاتحاد.. “دعوى جنائية خطيرة”

فِيْ تصعيد خطير على الساحة الرياضية السعودية، تواجه أندية الهلال والنصر والاتحاد خطر توجيه تهم جنائية ضدها.

تشهد الرياضة السعودية حاليا العديد من الصراعات بين الأندية الكبرى. أبرزها حالة الانتصار على الاتحاد. بتهمة تحريض النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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أيضا … فوز النصر فِيْ دعوى قضائية ضد نادي الهلال ؛ فِيْ سياق تجديد عقد محمد كنو، رغم توقيعه للعلمي، إضافة إلَّى قتال الشباب والاتحاد، على اللاعب أحمد الشراحيلي.

* قضية جنائية خطيرة ضد ناد سعودي

وفِيْ هذا السياق، قال المحامي الرياضي أحمد الشيخي “هناك طرف أجنبي بصدد رفع قضية (جنائية) داخل السعودية”.

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وأضاف الشيخي عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” “المدعى عليه سيكون أحد أكبر ثلاثة أندية مشجعة تلعب فِيْ الدوري الإنجليزي فِيْ الوقت الحالي”. فِيْ إشارة إلَّى الهلال أو النصر أو الاتحاد.

وأوضح المحامي الرياضي أن الدعوى ستستند إلَّى “النظام الجنائي لجرائم تزوير الهُوية”.

واختتم أحمد الشيخي تغريدته المثيرة للجدل. قائلا “كَمْا نقول دائما (فِيْ القضايا الجنائية) المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.