أكدت الفنانة السورية رغدة هاشم أن واقع الدراما السورية جيد وواعد للأفضل.

فِيْ مقابلة مع العرب اليوم، اعتبر هاشم أنه لا توجد مساواة فِيْ الوسط الفني من جانب المنتجين والمخرجين، ولكن هناك معاناة ومشكلة حقيقية، تبدأ بحالة التنميط للفنان من قبل المخرجين بأدوار معينة.

وعَنّْ عملها المستقبلي، كشفت عَنّْ مشاركتها فِيْ مسلسل “الكرزون” مع المخرج رشاد قكاش، حيث تؤدي دور “المربية فتحية”.

من جهة أخرى، أشارت الفنانة السورية إلَّى أنها لم تأخذ حقها فِيْ الوسط الفني وطالبت المخرجين والمنتجين بارتداء النظارات حتى يتمكنوا من وضع الفنانة المناسبة فِيْ المكان المناسب والابتعاد عَنّْ المحسوبية التي تتعب. الفنانين كَمْا قالت.

وذكر أنه لا يندم على دخوله الوسط الفني. لأنها تحب وظيفة التمثيل منذ أن كانت صغيرة، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أنها لا تستطيع من الناحية الفنية دعم بناتها من الفنانات، لكنها ترشدهن وتقدم لهن النصائح، وأهمها تجسد الشخصية، و منحهم الدور الصحيح.

وأوضح أنه فِيْ المنزل يقضي وقت فراغه فِيْ صنع الحلويات والمربيات، وكذلك قذائف الهاون مثل المكدوس ؛ لأنها ربة منزل ماهرة.

أعربت رغدة هاشم عَنّْ معاناتها من انقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلَّى أنها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عَنّْ انزعاجها. لأن الكهرباء هِيْ العمود الفقري للحياة ولا يمكنك الاستغناء عَنّْها فِيْ المنزل أو فِيْ العمل.

وأوضح أن كل فرد فِيْ مجتمع الفن هم زملائه وأصدقائه، وهُو يحبهم جميعًا.

وفِيْ الختام، أشارت الفنانة السورية إلَّى رغبتها فِيْ الحصول على منزل جديد بدلاً من المنزل الذي فقدته.