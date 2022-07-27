رغدة بعد توضيح كارول سماحة بشأن الأسد لا علاقة لي بالكواليس

قالت الفنانة السورية رغدة، إنها لم تسيء للفنانة اللبنانية كارول سماحة عَنّْدما علقت على تلقيها جرو كهدية فِيْ عيد ميلادها، قائلة إنها تلومها على “أحبائها” وهنأتها بهذه المناسبة، بعد أن أوضحت كارول ما كان شائعًا بشأن تلك الهدية. خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت رغدة، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إنها لا علاقة لها بما أوضحته كارول سماحة لاحقًا أو كشفت كواليس وجود هذا الأسد داخل المنزل أثناء احتفالها بعيد ميلادها، مضيفة “ما رأيته فِيْ المقدمة. مني فِيْ الفِيْديو الذي علقت عليه وليس لي علاقة بأمور أخرى “.

وتابعت رغدة قائلة “أليست هناك دعوة وراء الكواليس عَنّْدما ينشرون شيئاً لتوضيح هذا … كل الناس شاهدوا الفِيْديو، لكن ما رأيناه كان عكس التوضيح اللاحق … نحن رأيت أنها تلقت أسدًا صغيرًا كهدية ولم يكن لدي أي تعليق على ذلك من قبل “.

وعلقت الفنانة السورية “كان يجب أن يقولوا ما قالوه، وما أسيء إلَّى أحد. كان لها كل الحب والاحترام لكارول، وهنأتها وأعطيتها ما أعرفه عَنّْ تلك القصص”.

يأتي ذلك بعد أن أوضحت كارول سماحة فِيْديو ظهُورها مع الشبل، عبر حسابها على إنستجرام، لكشف ملابسات الحادث وفشلها فِيْ اقتناء الأسد، وكتبت من أجله هذا الأسد الصغير يعيش مع والدته فِيْ. السيرك القومي المصري وليس داخل منزلي “.

وتابعت كارول سماحة “المرأة التي كانت تصوّر الفِيْديو هِيْ مدربة الأسد، وهِيْ تعالجه لأنه يعاني من مشاكل صحية منذ ولادته. الفِيْديو غير حقيقي. إنها مزحة بمناسبة زواجي. عيد ميلاد وانا اسد “.

وأضافت كارول سماحة “كنت أعانق الأسد، ولا أرى ضررًا فِيْ هذا الفِيْديو ولن أحذفه. اهدأ. شكرًا لصديقي العزيز محمد رحيم وزوجته مدربة الأسد الشهِيْرة أنوسا كوتا”.

عبرت رغدة فِيْ تدوينة على حسابها على فِيْسبوك، عَنّْ دهشتها لكارول سماحة بعد أن رأت قلبها يطيعها لإخراجها شبلًا من والدتها فِيْ هذا العمر، وتركت تفسيراً لما يحتاجه الأسد الصغير لهذا العمر. من التمريض ورعاية والدتها، مشيرة إلَّى أن كارول سماحة كفنانة لطيفة لا تستطيع تحمل ذلك.

يشار إلَّى أن الإعلامية المصرية نشأت الديهِيْ هِيْ التي تسببت فِيْ الأزمة عَنّْدما تحدث فِيْ برنامجه “الورق والقلم” عَنّْ الهدية التي قدمها محمد رحيم لكارول سماحة فِيْ عيد ميلادها، حيث قدمها لها. جرو. ، وقال “فِيْ مشكلة يبدو أنها تنمو فِيْ المجتمع، بدأت فِيْ بعض الأشخاص المشهُورين المحترمين، تفهم خطأً أنه يمكنك التخلي عَنّْ النمور والأسود والتماسيح والثعابين، يا رفاق، هذا مخالف للقانون، قد لا يعرفون. هل نريد ان نعقد العالم ونحبس رحيم او كارول لا، والله نحذر ونقول أن هذا خطأ “.