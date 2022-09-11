رغدة تتضامن مع ميرفت أمين بصورة دون مكياج.. وتعلق لن تكون ظهُورنا مباحة

أعربت الفنانة السورية رغدة، عَنّْ تضامنها مع صديقتها المقربة الفنانة ميرفت أمين، بعد تعرضها لحملة ترهِيْب واسعة، أثارها ظهُورها بملامح متعبة وحزينة بدون مستحضرات تجميل، وذلك أثناء حضورها مراسم تشييع المخرج علي عبد. . خالق.

نشرت رغدة على صفحتها الرسمية “فِيْسبوك” صورة لها بدون مستحضرات تجميل ورفقتها بتعليق ردت فِيْه على المتحرشين بقولها “نعم كبرنا ولكننا لسنا خيولاً. حاجتنا السابقة هِيْ الرفاهِيْة والرفاهِيْة”. الكتمان والاستغناء عَنّْ تفاصيل الزمان القبيح “.

وأضاف “كبرنا وتوسع حدسنا بما يكفِيْ لأمراض الآخرين، لذلك نأت بنفسي عَنّْهم، وأغلقت المخارج لمقاومتهم للجدل الذي لا يسمن العقل ولا يثري الروح إلا الم. تلعثم، فنحن نقدر أرواحنا ونشكرهم على ما تحملوه بما يتجاوز إمكانياتهم فِيْ طريق طويل وشاق، ونحن على يقين من أن كل مرحلة من مراحل الحياة لها تنسيقها وخصوصيتها. ، لا تلك الموضات المبهرة، ولا تلك الخفة التي تخفِيْ أنفاسنا قادرة على تزوير الواقع “.

وختمت الفنانة السورية كلماتها “نعم كبرنا، لكن مشاعرنا صارت شفافة وحساسة لدرجة التمزق، إذا لمست رائحة نفاذة تشفِيْ أو تستمتع، حتى لو علمنا أنها من النفوس السادية”. ” فاتقوا الله وبعده يوماً ما ستدركون معَنّْى ما كتبته “.

الجمهُور يدعم رغدة

وتناثرت التعليقات من قبل المتابعين، معربين عَنّْ إعجابهم بموقف الفنانة رغدة، وحرصها على دعم صديقتها المقربة، مع تعليق واحد، “كلمات جميلة. أجمل ما فِيْ كل عصر وجيل، لخصت تاريخ البشر. متأخر , بعد فوات الوقت.

ميرفت أمين تعلق على الجدل حول صورتها فِيْ الجنازة

وكانت الفنانة ميرفت أمين، قد علقت على الجدل الذي أحدثه ظهُورها مؤخرًا فِيْ تشييع جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق، بعد أن تجاوزت محركات البحث جوجل وشبكات التواصل الاجتماعي، وبدت علامات التقدم فِيْ السن واضحة لها.

وقال “أمين” إنه يؤلمه ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات مؤذية عَنّْ صورته، حيث قال البعض إن “مظهره مقلق وشكله كبر”. لماذا تؤذي مشاعر الناس

لفت ظهُور الفنانة فِيْ تعازي المخرج علي عبد الخالق انتباه الجمهُور، خاصة أنها لم تظهر فِيْ أي مناسبة اجتماعية منذ رحيل صديقتها وزميلتها الفنانة دلال عبد العزيز، فِيْ أغسطس 2022.