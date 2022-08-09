رغدة تدخل على الخط بعد اتهام مخرج “كابوريا” لأحمد زكي بالكذب

دخلت الفنانة السورية رغدة، الجدل الذي صاحب تصريحات المخرج خيري بشارة حول فكرة “تاريخ الشعر” التي ظهر فِيْها الفنان الراحل أحمد زكي فِيْ فِيْلم “كابوريا”، الذي شارك فِيْ بطولته – متناثرة. بالنجوم

وقالت رغدة إن تصريح المخرج لا يستحق كل هذا العَنّْاء ولا له ما يبرره، خاصة بعد وفاة بطل الفِيْلم أحمد زكي، ومرور سنوات طويلة على عرض الفِيْلم ونجاحه فِيْ دور العرض بشكل كامل. عام. .

وأضافت الممثلة السورية، أن التعليق على فكرة صاحب قِصَّة الشعر ليس مهما حاليا، لأن الفنان أحمد زكي لم يعد حاضرا، مشيرة بدهشة إلَّى أنها لا تعرف سبب الحديث عَنّْ الكواليس. فِيْلم رحل صاحبه وهُو غير موجود الآن.

وأشار إلَّى أن فِيْلم “كابوريا” حقق نجاحًا جماهِيْريًا ونقديًا كبيرًا، مما سمح له بالبقاء فِيْ دور العرض لموسم كامل، وحصل على جائزة أفضل ممثلة فِيْ الدورة الأولى لمهرجان الفِيْلم الروائي، بالإضافة إلَّى اختياره للفِيْلم الروائي. نفس الفِيْلم فِيْ قائمة أفضل الأفلام فِيْ تاريخ السينما المصرية.

كَمْا قالت الفنانة رغدة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن ما يمكن تذكره من هذا الفِيْلم، الذي تم تصويره لأكثر من ثلاثة عقود، هُو أن مشاهد تصويره كانت إيجابية وممتعة للغاية.

وكانت رغدة قد علقت على منشور الخيرية بشارة على فِيْسبوك، والذي تسبب فِيْ ارتباك قائلة “خيروشكا … لا أفهم لماذا كل هذا الوحل فِيْ حاجة ما عدت، لا يستحق .. اهدأ .. والعالم كله لا يستحق … أحباؤنا “.

واتهم بشارة، عبر رسالة نشرها على فِيْسبوك، الفنان الراحل أحمد زكي والكاتب عصام الشماع بـ “الكذب”، قائلا إن “زكي أرجع لنفسه فكرة القِصَّة الشعرية الشهِيْرة التي شارك فِيْها البطل (حسن هدهد). ظهر فِيْ فِيْلم (كابوريا)، وقال إنه مستوحى من أطفال المناطق الشعبية التي حاولوا من خلالها تقليد الملاكَمْ العالمي مايك تايسون.

وأرجع المخرج كتاباته إلَّى هذه الرسالة رغم مرور سنوات طويلة على عرض الفِيْلم، ووفاة أحمد زكي، أن “عدة أصدقاء أرسلوا له مقطعًا من لقاء زكي فِيْ برنامج (حق المرأة). الجماهِيْر)، والتي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث قال زكي إن لديه فكرة لقِصَّة شعرية، فِيْما قال بشارة إنه هدد زكي بإلغاء التصوير إذا لم يوافق على حلق شعره. بالطريقة التي حددها، ورفضها زكي فِيْ البداية.

هاجم بشارة الكاتب عصام الشماع الذي ظهر فِيْ الفِيْديو كليب متفقًا مع زكي. فِيْما رفضت الشماع التعليق على التصريحات الأولى.