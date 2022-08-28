رغدة تعلق مجددًا بعد انتقادها ما يحدث فِيْ الساحل الشمالي بمصر

أبدت الفنانة السورية رغدة، استياءها من البيئة الموجودة فِيْ الساحل الشمالي، من قبل بعض المصطافِيْن، مشيرة إلَّى أن ما تراه الآن يجعلها لا تصدق ما يحدث هذه الأيام، على عكس ما كانت عليه البيئة صيفًا فِيْ الماضي.

وقالت رغدة، فِيْ حديث لـ “العرب اليوم”، إنه يعتزم الظهُور فِيْ الفترة المقبلة “لايف” على صفحته على موقع “فِيْسبوك”، للحديث عَنّْ الأمور التي تهم الأسرة والأسرة، مشيرة إلَّى أن البعض يسأل. عَنّْ الغرض من المنشورات التي تكتبها، مما يجعلها تبدو للجمهُور أنها تتحدث بشكل مباشر، خاصة وأن بعض منشوراتها لم يفهمها البعض.

ولفتت إلَّى أن الأجواء التي كانت سائدة فِيْ المنتجعات فِيْ الماضي كانت تستمتع بها الأسرة أمام البحر، ويتذكر البعض معها ما كانت تفعله عَنّْدما ذهبت إلَّى منتجعات العجمي وبيانكي بمحافظة الإسكندرية، حيث استمتعت بالبحر.

وكشف أنه عَنّْدما كتب منشوره على صفحته على فِيْسبوك، كان يكتب وجهة نظره منتقدًا ما يدور لدى البعض، مضيفًا “نراهم يرتدون مكياجًا لوضع الماكياج. ضعي المكياج واخرجي إلَّى البحر. لا تقلق بشأن ذلك”.

كانت رغدة قد كتبت تدوينة على “فِيْسبوك” قالت فِيْها “شهرزاد قالت لقد علمت يا ملك سعيد أنهم على الساحل البري يرافقون وجوههم دون تفكير، حتى يتمكنوا من الخروج بكل ما لديهم”. قد.” روعة وتلقي أذواق حظا سعيدا “.

وأضاف “فِيْ زماننا البعيد كنا نخرج إلَّى الشواطئ حفاة وبدون أي غبار للاستفادة من غزارة الشمس ولونها الجميل”.

من ناحية أخرى، كان آخر عمل فني لرغدة هُو مشاركتها فِيْ مسلسل “الضاهر”، وجمعه عدد كبير من النجوم من بينهم محمد فؤاد، فريال يوسف، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، حسن يوسف. وكريم كوجاك وأحمد التهامي وغيرهم من الفنانين والمسلسل تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد.