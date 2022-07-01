رغدة توضح حَقيْقَة اعتزالها العمل الفني.. وهل حقا ترفض كتابة مذكراتها

النجمة السورية رغدة موهُوبة للغاية لكنها فضلت التمثيل لإشباع طاقتها. رغم بداياتها فِيْ عالم الكتابة وتأكيدها أنها كانت كاتبة فِيْ المقام الأول، إلا أنها لم تتجاهل، خلال اختفائها، لاستعادة تألق تلك الموهبة، إذ عرفت كَيْفَ تغزو قلوب جمهُورها. جمالها.

رغدة من أقرب أصدقاء الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، ولديها العديد من الأعمال الفنية التي جمعتها مع جيل الكبار من العمالقة فِيْ عصر الفنون التشكيلية ياسين.

كان لرغدة دور بارز فِيْ فِيْلم “الحدود” مع دريد لحام، حتى أصبحت من نجمات السينما والتلفزيون فِيْ الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، خاصة أنها درست الأدب بجامعة القاهرة ونشرت كتابات. مجموعات شعرية، ولم يبخل على جمهُوره للاستمتاع بمواهبه الصوتية من خلال بعض الأعمال الإذاعية.

تداولت الفنانة رغدة قبل أيام بعض التصريحات التي جاءت بعد عامين من اختفائها عَنّْ الأنظار، حيث تحدثت عَنّْ سر اختفائها فِيْ منشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فِيْسبوك”، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً. وفسره البعض بشكل مباشر على أنه تقاعد نهائي من التمثيل وأن رغدة لم ترغب فِيْ إعلان ذلك للجمهُور بطريقة رسمية، وهُو ما بدأت “العرب اليوم” حوارهم لحل خبر اعتزالها، وهِيْ أيضًا أخبرنا عَنّْ عودته للجمهُور بأعمال جديدة فِيْ الفترة المقبلة، بالإضافة إلَّى حديثه عَنّْ فترة الاختفاء وأسبابه وعلاقته بنجوم الوسط الفني ورأيه فِيْ بعض القضايا التي تسببت فِيْ حدوث مشكلة. اثارة مؤخرا.

* أولاً، هل أردت الإعلان بشكل غير مباشر عَنّْ اعتزالك من خلال منشورك على Facebook

من يفهم ما كتبته بطريقة معينة فليفهمه ومن لا يفهم ما قصدته فليكن حريته ولا أقول لمن فسر الأمر على أنه تراجع إلا عبارة “هناك”. لا اله الا الله “. فِيْ الحَقيْقَة أنا تعبت من الذين يشرحون الأمور حسب أهُوائهم وهناك بعض المواقع على الرغم من قلة متابعي. يجعلني أتساءل لأن بعض الأصدقاء يرسلون لي ما يكتبه عَنّْي بطريقة خاطئة.

وتفسيري لهذا المنشور لا مفر منه حتى لا يسيء بعض الناس فهم كلامي حتى فِيْ وسط ما كتبته إذا فهم البعض أنني كنت وحدي وأقرأ القرآن فقط رغم أن قراءته إلزامية بالنسبة لنا. . لذلك كان على البعض أن يعرف أن العزلة ناتجة عَنّْ انتشار فِيْروس كورونا، ولا يجب أن أذكر ذلك بالتفصيل، لأننا كنا جميعًا خائفِيْن من مثل هذا الفِيْروس، بالإضافة إلَّى العزلة بالنسبة لي هِيْ العزلة الذاتية زائد أنني رافقت البحر ومارست هُواية الصيد بالإضافة إلَّى ذلك أثناء قراءة القرآن قرأت العديد من الكتب فِيْ مختلف مجالات قراءة الأدب والتاريخ وعلم النفس والشعر، وفِيْ الحَقيْقَة لم أذكر سيرة الانسحاب بشكل مطلق.

* فِيْ غضون ذلك، هل قرأت رغدة بنفسها

– طبعا رأيت أن العالم لا يستحق أي صراع، وبدأت أرى العالم من منظور آخر، وعشت بسلام، ولا أسمع إلا صوت الأمواج، فِيْ الحَقيْقَة أنا على دراية كاملة ما كتبته وما لم أفعله أستطيع أن أكتب صحفِيْ قديم فِيْ عام 1981 كنت أمارس الصحافة فِيْ دار الهلال مع أساتذة منهم صبري أبو المجد والدكتور حسين مونس.

كنت بعيدًا لمدة عامين واكتشفت أن العالم أصبح أكثر شراسة ووحشية، وجوهر ما نشرته أو الخلاصة كَمْا قيل عَنّْدما كتبت “أربعة أشهر وأنا صامد وصبور ومبتسم”. وهكذا أدركت أنني إنسان ولا أستطيع المقاومة، فظهرت لي آية من القرآن تقول وكتبنا عليها. أنف، أذن للحظة، سن بالسن، والجروح عقاب “. لكن ما يقال من أي تفسير آخر “استفزازي”. لقد سئمت من الضجيج والسطحية لبعض المواقع الإخبارية. وشبكات التواصل الاجتماعي دون اجتهاد الصحفِيْين فِيْ استخراج التفاصيل من المصدر، وللأسف “شر البلاء لا يضحك. يتم استفزازنا بطريقة غير طبيعية، ومن خلال الموقع الرسمي سنرد، ومبدئي هُو” من هاجم أنت، تهاجمه بنفس الطريقة التي هاجمك بها “.

* بالحديث عَنّْ عملك فِيْ الصحافة، هل تتذكر أي موقف

– كلفني صبري أبو المجد والدكتور حسين مونس بإجراء حوار صحفِيْ مع الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، ثم قرأت له جميع كتبه قبل السفر إليه لإجراء المقابلة فِيْ فرنسا، وقراءة المصري. وسرت المقابلة الناقدة فريدة الشباشي.

* ما الكتب التي قرأتها خلال خلوة السنتين وكَيْفَ استفدت منها

– فِيْ مجالات علوم الطاقة وعلم النفس، ولكن ليس بطريقة صعبة، لكنها توجهك إلَّى كَيْفَِيْة تغيير حياتك للأفضل وكَيْفَ يمكنك تلقي اهتزازات الكون، إلَّى جانب أنني قرأت فِيْ الكثير فِيْ مجال التاريخ قرأت فِيْه موسوعة عبد الوهاب المطيري عَنّْ التاريخ السياسي وكذلك قرأت عَنّْ التاريخ المعاصر واكتشفت فِيْ مجال الرواية أن هناك كاتبة مبدعة نور عبد المجيد. لا اعرفها. قرأت له “كان”، وأنا أستعد لقراءة رواية “سولو”. قرأت أيضًا مذكرات محمد سلماوي فِيْ جزأين.

* من أحضر لك هذه الكتب وهل أعطاك أحدهم

دائما ما يجلب لي أطفالي هذه الكتب من مكتبة الديوان مع كل زيارة يقومون بها لي، وهناك كاتب لبناني أرسل لي مجموعة من الكتب كهدية عَنّْ كَيْفَِيْة عيش الحياة فِيْ هذا الواقع العائلي، وأقرأ الرواية. “نصف شمس صفراء” للكاتب الإفريقي تيماماندا أديتشي، ورواية “امرأة المستقبل” للكاتب صفاء العرب، “دروس فِيْ فن اللاوعي” و “فن التواصل الإنساني” وفكاهِيْ بعَنّْوان “كنت ستمسكها يا فوزية” لمروة الصعيدي، وكان هناك تنوع فِيْ قراءتي حيث قرأت كتابًا بغض النظر عَنّْ عَنّْوان “تناقض القراءة المعاصرة” لمروة محمد طاهر آل- شواف، كان هناك تنوع فِيْ قراءتي

* هل كتبت أي عمل أدبي فِيْ فترة السنتين

– كنت فِيْ الأصل كاتبًا، وفِيْ تلك الفترة كتبت بعض القصائد والنصوص الأدبية، وهذه موهبة كانت لدي منذ القدم. كنت أتجول فِيْ الكتابة بشكل احترافِيْ، فعملت فِيْ دار السادة حوالي 10 سنوات، وكان لدي مقال فِيْ مجلة “دبي الثقافِيْة” و “المن” مع إعلامي عمرو عبد الحميد ومجلة “كل الناس” وغيرها الكثير. المقالات التي نشرت فِيْها كتابين شعريين، “يوميات متواصلة” و “مواسم الحب”، ويمكن ة ما كتبته معي ويمكنني أن أنشر 20 كتابًا فِيْ ذلك الوقت.

* هل توافق على كتابة مذكراتك

– أنا لا أكتب ملاحظات، فِيْ الحَقيْقَة، لا أرفض ولا أقبل مثل هذه الخطوة، ولم أفكر فِيْها.

*هل لديك هُواية

أنا أكتب دائمًا فِيْ الصباح كل يوم … وطقوسي اليومية حسب الموقف ومهنتي، حيث كنت أعيش وحدي طوال العامين الماضيين ولا أتفاعل مع الناس بسبب الكورونا التي تقلقني . كأي فِيْروس، وأمارس هُواية الصيد وتربية الكلاب فِيْ المنزل.

* هل رغدة على اتصال بأحد نجوم الوسط الفني

– بالطبع هناك تواصل مع بعض نجوم الوسط الفني، لكن لا داعي لذكر الأسماء، وبالتحديد أتواصل مع زملائي من جيلي، ولا أعرف بعض الفنانين الجدد.

وعَنّْدما توفِيْ بعض نجوم الوسط الفني وبالتحديد رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبدالعزيز كنت فِيْ سوريا وفِيْ ذلك الوقت لم أستطع العودة إلَّى مصر بسبب إغلاق مطار القاهرة، لذلك أنا انتظرت 4 أشهر ونصف لم أتمكن خلالها من التواصل حتى عَنّْ طريق الهاتف، وعَنّْدما عدت إلَّى القاهرة كان الاستقرار فِيْ المدينة الساحلية حيث أجلس فِيْ شاليه صغير.

* فِيْ حال عرض عليك عمل فني فِيْ الفترة القادمة .. هل ستشارك أم تؤجل الخطوة

– بالتأكيد قدمت لي بعض الأعمال الفنية، ويوجد حاليا مشروع مع المخرج عمرو البهِيْدي، وله العديد من الجوائز عَنّْ فِيْلم روائي قصير عمل عليه أحمد بدير، ويوجد حاليا مشروع فِيْلم هذا قيد التحضير. فِيْ بداية التصوير وهناك مشروعان دراماتيكان ولن أتحدث عَنّْهما إلا بعد البداية تصوير حقيقي وليس للتوظيف.

* ما رأيك فِيْ الأعمال الفنية المعروضة على المنصات الرقمية

ما هُو معروض على المنصات الرقمية له الحق فِيْ رؤيته، وأثناء اختفائي تابعت ما قدمته منصات وأفلام شهِيْد ونتفليكس.

* ماذا يحدث لمنصة “ديزني” بعد دخولها المنافسة وإثارة الجدل

أصبحت كلمة مثيرة للجدل منتشرة فِيْ كل مكان، ولكل مواطن الآن قناته الخاصة، وبعضها يسبب أيضًا نوعًا من الجدل.

* لكن بعض أعمال ديزني تروج للمثلية الجنسية، ومؤخرا تم حظر فِيْلم عَنّْها فِيْ الدول العربية

– بالطبع أنا ضد الترويج للمثلية الجنسية بأي شكل من الأشكال، لكن الشخص الأول ضد هذه الأفلام لأنها فِيْ الأصل للأطفال، ومن خلال الموقع الرسمي ينجذب انتباه الطفل الفاقد للوعي إلَّى بعض الأشياء.

حتى فِيْ الولايات المتحدة، أجد أن البعض يرفض ذلك بالأدلة. عَنّْدما تم تكريمي هناك كنا نجلس فِيْ مطعم وكان هناك عائلة معهم أطفال، لذلك رفضت الأسرة التدخين فِيْ المكان لوجود الأطفال. رغم أن هذا مسموح به الفتاة بعد الحادية عشر، نعم أنا لا أعمم، لكن أفلام ديزني بهذه الطريقة مرفوضة عَنّْ ظهر قلب، وفِيْ أمريكا ستجد اعتراضات على الفِيْلم.

* فِيْ الفترة الاخيرة هل جرى اتصال بالزعيم عادل امام

– حاولت كثيرًا فِيْ الفترة الماضية التواصل معه، لكنه أغلق هاتفه وحتى أطفاله. اتصلت برامي إمام ووجدت هاتفه خارج الخدمة ومن الطبيعي أن أسأل عَنّْ عادل إمام لأنه معلمنا.

* مؤخرا تعرض عادل إمام لهجوم بسبب عمله الفنانة نجلاء فتحي. هل تابعت

– لا أريد التعليق أو الخوض فِيْ قضية لا تهمني.

هل تجد أي فنان شاب فِيْ المشهد الحالي يشبهك فِيْ بداياتك

لا أحد مثل أي شخص آخر، وإذا كان هناك واحد يشبه الآخر، فلن ينجح، سواء كان قديمًا أو جديدًا.

* هل تقبل ترجمة سيرتك الذاتية يوما ما

إذا حدث ذلك فِيْ مرحلة ما، فسأرى القرار الذي يمكن اتخاذه بشأن ذلك.