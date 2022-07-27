رغدة لـ كارول سماحة كَيْفَ طاوعك قلبك.. هذه كارثة

علقت الفنانة السورية رغدة، على خبر تلقي الفنانة كارول سماحة هدية أصداء كهدية فِيْ عيد ميلادها، معربة عَنّْ استغرابها كَيْفَ اضطر قلبها إلَّى إبعادها عَنّْ والدتها فِيْ هذا العمر، كَمْا قالت، وتمنت أيضا عودة هدية للملحن محمد رحيم.

نشرت رغدة رسالة طويلة عبر صفحتها على فِيْسبوك، تمنت من خلالها مخاطبة كارول سماحة، حيث هنأتها فِيْ البداية بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها السعادة والسعادة الدائمة، فِيْ الشهر الأول من حياتها، أي فِيْ مرحلة النمو.

وأضاف “هل تعلم يا فنان رقيق بصوت مخملي أن أشبال الأسد بحاجة إلَّى رعاية الأم لمدة ثلاثة أشهر وأحيانًا أكثر هل هِيْ نيتك وقدرتك وفراغك لتولي دور والدتها ” أتمنى أن تتحلى كارول بالصبر والوقت لتحمل هذا “.

كَمْا أكدت الفنانة السورية أن العَنّْاية بالجرو مسؤولية كبيرة، ولا تتحملها “فنانة لطيفة مثل سماحة”، خاصة فِيْ حالة مرضها، باستثناء غياب الطبيب عَنّْ حضورها فِيْ ذلك الوقت، منذ ذلك الحين. إنه حيوان ليس حيوانًا أليفًا ويحتاج إلَّى خبرة فِيْ التعامل معه، وبالتالي كَيْفَ ستشعر بالأمان فِيْ حالة نموه فِيْ ذلك الوقت، ويضيف “أم تخطط لوضعه فِيْ قفص حديدي”

وأبدت استغرابها كأم من كَيْفَ اضطر قلبها لفصل الشبل عَنّْ والدته فِيْ هذا العمر، خاصة وأن الأسود معروف بقربه وتماسكه اجتماعيًا وليس كباقي الحيوانات الشرسة كَمْا طالبت. وتمنى من جهته شكر الملحن على هذه الهدية التي وصفها بـ “الكارثة”، وإعادتها إليه.

وختم رسالته بسؤال الملحن محمد رحيم سؤالاً “كَيْفَ يمكن لفنان بحس رقيق أن يفصل نفسه عَنّْ حاسته الإنسانية”

يشار إلَّى أن الفنانة كارول سماحة نفت حصولها على “شبل” هدية فِيْ عيد ميلادها من الملحن محمد رحيم، رغم أن ظهُورها معه فِيْ مقطع فِيْديو يؤكد أن الأسد الشاب كان هدية.

وأشارت سماحة إلَّى أن الجرو لا يعيش فِيْ المنزل، كَمْا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه موجود فِيْ السيرك الوطني، مشيرة إلَّى أنها ذهبت ذات يوم إلَّى استوديو الملحن محمد رحيم، وزوجته أنوسا كوتا مدربة الأسود، كان هناك مع ذلك الشبل لأنه أراد حقًا علاجه ومتابعة حالته مع طبيب بيطري متخصص، فقام بتسجيل فِيْديو من المرح والنكات معًا لا شيء أكثر من ذلك، مؤكدة أنها لم تفهم الأمر على أنه هدية. .

كَمْا قالت كارول من خلال قصتها “شكراً لمدربة الأسود أنوسا قوتة زوجة الفنان محمد رحيم على هذه المفاجأة السارة. نتذكر أن هذه اللبؤة الصغيرة تعيش فِيْ السيرك الوطني “.