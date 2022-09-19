رغم أزمة أوكرانيا.. واردات مصر من القمح تقفز 4.2% فِيْ النصف الأول

على الرغم من الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا وتأثيرها على سوق الحبوب العالمي، كشفت البيانات الرسمية الأخيرة عَنّْ زيادة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.2٪.

وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عَنّْ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، ارتفعت قيمة واردات البلاد من القمح خلال الفترة من يناير إلَّى نهاية يونيو الماضي، لتصل إلَّى 1.621 مليار دولار، مقابل 1.555 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي. نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 66 مليون دولار. دولار.

وتفاوت حجم واردات القمح خلال تلك الفترة، حيث سجلت واردات القمح تراجعا ملحوظا فِيْ فبراير الماضي بنحو 175.9 مليون دولار، بينما كانت 341.1 مليون دولار فِيْ فبراير 2022، بانخفاض بنحو 166.1 مليون دولار.

سجلت واردات مصر من القمح خلال شهر مارس الماضي نحو 310.8 مليون دولار، مقابل نحو 317 مليون دولار فِيْ مارس 2022، بانخفاض قدره 6.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.9٪.

لكن فِيْ يونيو الماضي، ارتفعت جمارك واردات مصر من القمح لتسجل نحو 312.5 مليون دولار، مقابل نحو 92.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 220.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 238.5 فِيْ المائة.