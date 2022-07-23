رغم أزمة سلاسل الإمداد.. تركيا تصدر سيارات بقيمة 4.5 مليار دولار

تمكنت تركيا من تصدير سيارات ركاب تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، على الرغم من أزمة سلسلة التوريد التي ضربت العالم.

بلغت قيمة صادرات تركيا من سيارات الركوب 4 مليارات و 590 مليونا و 207 آلاف دولار فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة، اليوم السبت، عَنّْ رَابِطْة مصدري السيارات التركية، حسبما أورد الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي”. هابر “.

وأظهرت البيانات أنه تم بيع سيارات الركاب إلَّى 97 دولة ومنطقة ذاتية الحكَمْ ومناطق حرة فِيْ الفترة من يناير إلَّى يونيو.

وبلغت حصة سيارات الركوب خلال هذه الفترة 30.1 فِيْ المائة من صادرات صناعة السيارات التي بلغت 15 مليارا و 261 مليونا و 224 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

واحتلت فرنسا المرتبة الأولى فِيْ استيراد سيارات الركاب التركية بقيمة 659 مليونا و 248 ألف دولار، فِيْما جاءت المملكة المتحدة فِيْ المرتبة الثانية بـ 522 مليونا و 786 ألف دولار، وإسبانيا فِيْ المرتبة الثالثة بـ 405 ملايين و 862 ألف دولار.

نمو صادرات تركيا من السيارات

بشكل عام، ارتفعت قيمة صادرات صناعة السيارات التركية إلَّى 2.8 مليار دولار فِيْ يونيو الماضي، وفقًا للبيانات، على الرغم من أزمة سلسلة التوريد العالمية.

وقال بيان صادر عَنّْ رَابِطْة مصدري السيارات التركية، فِيْ وقت سابق، إن صادرات القطاع جاءت فِيْ المرتبة الثانية بين أكبر صادرات البلاد.

ارتفعت صادرات السيارات فِيْ يونيو بنسبة 17.9٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022.

وبلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 15.3 مليار دولار بمتوسط ​​2.55 مليار دولار شهريا بزيادة 6.1 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد زادت صادرات قطع غيار السيارات فِيْ يونيو بنسبة 11٪ على أساس سنوي لترتفع إلَّى 1.1 مليار دولار، فِيْما زادت صادرات “سيارات الركوب” بنسبة 44٪ لتصل إلَّى 876 مليون دولار، وصادرات “الركاب”. الحافلات “زيادة أيضا. الكبيرة والصغيرة “بنسبة 14.5 فِيْ المائة لتصل إلَّى 142 مليون دولار، بينما انخفضت مركبات نقل البضائع بنسبة 16 فِيْ المائة لتصل إلَّى 381 مليون دولار.

وشهد الشهر نفسه زيادة بنسبة 20٪ فِيْ قيمة صادرات “قطع غيار السيارات” إلَّى ألمانيا لتسجل 403 ملايين دولار، مما يجعلها الدولة الأكثر استيرادًا من تركيا الشهر الماضي.

وجاءت فرنسا فِيْ المركز الثاني بالنسبة للصادرات التركية من قطع غيار السيارات بنسبة 39٪ لتسجل قيمة إجمالية قدرها 363 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بزيادة 3٪ وقيمة تصدير 284 مليون دولار.

ازدادت تداعيات أزمة سلسلة التوريد العالمية لتمتد إلَّى قطاعي الطاقة والسيارات، مما يهدد زيادات جديدة فِيْ الأسعار على مستوى العالم.

يبدو أن أزمة سلسلة التوريد التي شهدها العالم فِيْ عام 2022، مع ارتفاع الطلب العالمي، كانت مقدمة بسيطة للواقع الحالي للحركة العالمية للسلع.

تراجعت مبيعات ثلاث شركات سيارات ألمانية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية بالإضافة إلَّى تعطل سلاسل التوريد، بحسب بيانات رسمية.