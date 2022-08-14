رغم إغلاقات كورونا.. بشرى لآلاف السياح العالقين فِيْ هاينان الصينية

تلقى آلاف السياح الذين تقطعت بهم السبل لعدة أيام بسبب الإغلاق الناجم عَنّْ فِيْروس كورونا فِيْ جزيرة هاينان الصينية بصيص أمل يوم الأحد.

أشارت السلطات إلَّى أن الآلاف من السياح قد يعودون إلَّى ديارهم قريبًا، ولكن فقط بعد الموافقات المحلية.

أعلنت سلطات المقاطعة أن الرحلات الجوية التجارية للمسافرين المحليين من سانيا، وهِيْ منطقة سياحية شهِيْرة فِيْ الطرف الجنوبي من هاينان، ستستأنف بطريقة منظمة يوم الاثنين، وفقًا لبيان قدمه حساب WeChat بالمدينة.

ومع ذلك، يمكن للمسافرين السفر عَنّْ طريق الجو بشرط عدم اكتشاف حالات جديدة فِيْ مجموعاتهم السياحية وفنادقهم خلال الأيام السبعة الماضية، وفقًا لـ Bloomberg News.

قالت سلطات شنغهاي فِيْ مؤتمر صحفِيْ يوم الأحد، إن من يغادرون هاينان سيتم وضعهم فِيْ الحجر الصحي فِيْ المنزل لمدة ثلاثة أيام ثم يحتاجون إلَّى مراقبة صحتهم خلال الأيام الأربعة المقبلة.

بالنسبة للزوار العالقين فِيْ هاينان لأكثر من أسبوع، كانت البيانات الرسمية الصادرة يوم الأحد هِيْ الأوضح حتى الآن، حيث قدمت أدلة حول مَوعِد مغادرة الجزيرة.

أدى الافتقار إلَّى المعلومات والوضوح فِيْ وقت سابق إلَّى الإحباط، حيث احتج أكثر من 100 من المصطافِيْن فِيْ ويندهام وماريوت يالونغ باي، وفقًا لمقطع فِيْديو شاركه أحد الضيوف.

تسبب تفشي فِيْروس كورونا فِيْ عدد قليل من المناطق السياحية الشعبية فِيْ الصين، بما فِيْ ذلك هاينان وشينجيانغ والتبت، فِيْ تعطيل عطلات آلاف المسافرين.

تقطعت السبل بأكثر من 80 ألف سائح فِيْ جزيرة هاينان جنوبي الصين، بعد اكتشاف إصابات بفِيْروس كورونا، ما دفع السلطات إلَّى إلغاء جميع الرحلات الجوية وتعليق بيع تذاكر القطارات محليا مطلع أغسطس.

تم إغلاق أماكن الترفِيْه فِيْ جزيرة هاينان بجنوب الصين ؛ كانت المنتجعات والبارات موجودة منذ أواخر يوليو، لكن الخدمات الأساسية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات لا تزال مفتوحة فِيْ المدينة.

وفِيْ سياق متصل، من المرجح أن تعلن الصين تعافِيًْا اقتصاديًا آخر فِيْ يوليو، رغم أن قوة وطول هذا التعافِيْ أبعد ما يكون عَنّْ اليقين، وسط استمرار تفشي الوباء والركود العقاري المستمر دون أي بوادر للتراجع.

قد تُظهر البيانات الرسمية، التي ستنشرها الحكومة يوم الإثنين، مجموعة من المؤشرات الرئيسية، مثل الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة، تتحسن فِيْ يوليو، حيث انتعش نشاط الأعمال والمستهلكين تدريجيًا من تداعيات أسوأ حالات الإغلاق الوبائي فِيْ الربع الثاني. .

ومع ذلك، قد تكون الصورة الاقتصادية مختلطة، حيث من المرجح أن يتباطأ الاستثمار العقاري وسيظل معدل البطالة مرتفعًا. كَمْا رسمت البيانات المستقلة المتداولة بشكل متكرر أيضًا صورة أكثر سلبية للتوقعات الاقتصادية، مع تدفقات الشاحنات، والتي تساوي الناتج الاقتصادي كَمْؤشر، والتي انخفضت بشكل ملحوظ فِيْ يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع مبيعات المنازل الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. .