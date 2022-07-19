رغم الأزمة.. مدريد تخفف التوتر مع الجزائر بلد غازي موثوق منذ 26 عاما

تبديد الغموض ونفِيْ الشائعات والاعتراف بـ “الالتزام”، رسائل إيجابية جديدة أرسلتها مدريد إلَّى الجزائر وسط أزمة دبلوماسية متصاعدة.

وشددت إسبانيا على أن الجزائر “بلد موثوق به فِيْ مجال الغاز منذ 26 عاما” أي منذ أن بدأت الجزائر بتزويد مدريد بالغاز الطبيعي “ميدغاز” منذ منتصف التسعينيات.

وفِيْ تصريحات نقلتها صحيفة “الباييس” الإسبانية، شدد أرتورو غونزالو الرئيس التنفِيْذي لشركة “إيناجاس” الإسبانية، على أن الجزائر “دولة غازية يمكن الاعتماد عليها كَمْا عرفناها منذ 26 عاما”.

لأول مرة إسبانيا تكشف أسباب تراجع كَمْيات إمدادات الغاز الجزائري إلَّى مدريد، وكشف غونزالو أنه “من المعتاد فِيْ الصيف استخدام كَمْيات أقل من الغاز الجزائري مقارنة بأوقات أخرى من العام، حيث إنه يعمل بنسبة 100٪ حسب التوقعات والعقود والجدول الزمني “.

وشدد على أن الجزائر “نالت ثقة إسبانيا، خاصة أنها احترمت العقود وصرحت مرارا أنها ستواصل ذلك”.

وأشار إلَّى أن “الجزائر كانت دائما وفِيْ جميع الظروف منذ عام 1996 وحتى اليوم ملتزمة بالعقود المبرمة وليس لدي شك أو قلق حيال ذلك”.

التزام جزائري

وأكدت الجزائر مطلع الشهر الماضي التزامها بتوريد الغاز لإسبانيا رغم قرار تجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد.

واصدرت الخارجية الجزائرية بيانا اطلعت “العرب اليوم نيوز” على مضمونه، اكدت فِيْه ان موضوع تزويد اسبانيا بالغاز “تمت تسويته من قبل السلطات العليا فِيْ البلاد”.

وأوضح البيان أنه “فِيْما يتعلق بإمداد إسبانيا بالغاز، أعلن رئيس الجمهُورية، عبد المجيد تبون، فِيْ وقت سابق أن الجزائر ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها فِيْ هذا السياق. ويضيف بيان الخارجية”.

من جهة أخرى، شددت الجزائر أيضا على أن أزمتها الحالية مع إسبانيا، على خلفِيْة تعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا، “لن تؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

تشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية أزمة غير مسبوقة، بسبب الخلافات الدبلوماسية حول القضايا الإقليمية، والتي بدأت باستدعاء الجزائر لسفِيْرها من مدريد، ثم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.