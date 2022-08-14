رغم الركود.. “الفِيْدرالي” يحضر صدمة جديدة للأمريكيين فِيْ سبتمبر

ومن المرجح أن يقدم تقرير اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ يوليو الماضي دليلاً على ما قد يدفع البنك إلَّى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى فِيْ سبتمبر المقبل.

كان قرار مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ اجتماع 26-27 يوليو برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي أسرع وتيرة لتشديد السياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات.

منذ ذلك الحين، تذبذبت التوقعات فِيْ الأسواق المالية بشأن حجم الخطوة التالية فِيْ سبتمبر بين 50 و 75 نقطة أساس، بناءً على التقارير التي تظهر بالتناوب سوق عمل أقوى من المتوقع وتضخم أقل من المتوقع، وفقًا لبلومبرج. أخبار.

وذكرت بلومبرج أن محضر المناقشات، المقرر صدوره فِيْ الساعة 2 ظهرًا فِيْ واشنطن الأربعاء المقبل، قد لا يحل المشكلة، لكنه قد يشير إلَّى نوع البيانات التي سيحتاج مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى رؤيتها لصالح بيانات أخرى “بشكل غير عادي”. زيادة كبيرة “التي قالها رئيس مجلس الإدارة. وقالت جيروم باول، فِيْ مؤتمر صحفِيْ عقب اجتماع يوليو الماضي، إنها قد تكون على الطاولة فِيْ اجتماع 20-21 سبتمبر المقبل أيضًا.

“إذا كانت هناك معلومات جديدة، فستتعلق بفكرة هل من المحتمل أن تكون هناك زيادات أخرى فِيْ المعدل لحجم تصاعدي أصغر، أم أن الباب مفتوح حقًا لشيء أكبر” قال مايكل جابين، الخبير الاقتصادي فِيْ بنك أوف أمريكا فِيْ نيويورك. .

“يتحول تحليل التكلفة والفائدة فِيْ اتجاه الزيادات الصغيرة، وربما ساعدتهم بيانات التضخم بهذه الطريقة، لكنك تحصل على تقرير سوق عمل قوي آخر وقد يكون من الصعب عليهم عدم العودة إلَّى 75 نقطة أساس مرة أخرى،” وأضاف غابين.

وجاء رفع سعر الفائدة إلَّى 75 نقطة أساس فِيْ يوليو الماضي على خلفِيْة ارتفاع معدل التضخم السنوي الأمريكي إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 40 عاما خلال يونيو الماضي ليسجل أعلى معدل تضخم منذ ديسمبر 1981.

ارتفع معدل التضخم خلال شهر يونيو بنسبة 9.1٪ مقارنة بـ 8.8٪ فِيْ الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبنزين.