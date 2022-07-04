رغم انجازها.. انتقادات لاذعة لبسنت حميدة

تعرضت العداءة المصرية بسنت حميدة لوابل من الانتقادات الشديدة، على الرغم من إنجازها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​بالجزائر، وفوزها بالميدالية الذهبية 100 متر.

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للبطل المصري بسنت حميدة، وتحديداً من صيف 2022، التقطتها العداءة الإسرائيلية ديانا فيسمان خلال بطولة البحر الأبيض المتوسط ​​لألعاب القوى.

قام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تغريد حساب “إسرائيل بالعربية”، حيث أشاد الحساب بالروح الرياضية للبطل المصري والتقط صوراً تذكارية مع اللاعب الإسرائيلي الذي فاز بالميدالية الفضية في سباق 2022، وكذلك ممثل إسبانيا الذي فاز بالميدالية الفضية. ذهب.

عبر عدد كبير من النشطاء العرب على مواقع إعلامية، خاصة في مصر، عن غضبهم من صورة بسنت حميدة برفقة اللاعب الإسرائيلي.

🇮🇱🇪🇬🇪🇸 بعد فوزه بالميدالية البرونزية، تخيل العداء المصري بسنت حميدة نفسه بطلاً. #مصر في البطولة # رياضيات دول البحر الأبيض المتوسط ​​مع العداء #إسرائيلي ديانا وايزمان التي فازت بالميدالية الفضية مع العداءة #الأسبانية فائز ذهبي. جيل واعي بالسلام والمحبة 🏅 pic.twitter.com/IXs6JQVs5A

– إسرائيل بالعربية (IsraelArabic) 19 يونيو 2022