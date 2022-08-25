رغم تحدي كورونا.. التبادل التجاري بين الإمارات واليونان يقفز 17%

ورغم تحدي جائحة “كورونا”، فقد ارتفع التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بنسبة 17٪ خلال العامين الماضيين.

كشف ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال لقائه اليوم الخميس بأثينا مع كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة اليونان.

فِيْ بداية اللقاء – الذي عقد فِيْ القصر الرئاسي – رحبت كاترينا ساكيلا روبولو بالشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، وهنأته على توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنية أن تعزز زيارته الصداقة والتعاون بين البلدين. البلدين والشعبين.

وشددت على أن اليونان تعتبر الإمارات شريكا استراتيجيا، وقالت إن البلدين لديهما رؤية مشتركة نحو السلام والأمن والازدهار فِيْ المنطقة.

وأضافت أنه فِيْ السنوات الأخيرة تعززت العلاقات بين البلدين، معربة عَنّْ ثقتها بأن هناك العديد من الفرص الإضافِيْة لتعزيز هذه العلاقات فِيْ عدة مجالات.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عَنّْ سعادته بلقاء الرئيس اليوناني وزيارة مدينة أثينا الأثرية الغنية بالتنوع الثقافِيْ والحضاري، متمنياً للشعب اليوناني المزيد من التقدم والتطور والنماء. ازدهار.

وأعرب عَنّْ سعادته بالتطور المتزايد الذي شهدته العلاقات بين البلدين فِيْ السنوات الأخيرة.

جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وناقش الجانبان مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهِيْان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهِيْان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهِيْان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة ود. معالي سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسليمان حميد سالم المزروعي سفِيْر الدولة لدى جمهُورية اليونان.